Nederland schaatst weer: ijspret in beeld

Verspreid over het land zijn beton- en asfaltbaantjes met een dun laagje water bespoten. Ook in sommige polders binden mensen vanochtend de ijzers onder.

De Doornsche IJsclub opende vanochtend de natuurijsbaan voor publiek. “We blijven open zolang de weersgesteldheid het toelaat”, zegt de ijsclub. Ook IJsvereniging ‘Hard Gaat ie’ in het Zuid-Hollandse De Lier is open. Voorzitter Wim van der Berg is de hele nacht in touw geweest en is tevreden met zijn werk. “Het ligt er schitterend bij”, zegt Van der Berg. De voorzitter denkt met de huidige temperaturen zeker een paar dagen open te kunnen blijven.

De Doornsche IJsclub heeft als een van de eerste de ijsbaan kunnen openen voor schaatsers. Beeld ANP

Meerdere ijsclubs in het land deden maandag pogingen om deze week een natuurijsbaan te kunnen openen. Veel zullen dat er dinsdag nog niet zijn, denkt Carl Mureau van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB). “We hebben nog heel weinig vorst gehad. Normaal gesproken heb je wel een paar nachten nodig om een ijsbaan te maken.” Door ijverige ijsmeesters en speciale spuitwagens ligt er toch ijs.

In Winterswijk bijvoorbeeld. Later vandaag doet schaatser Bart Vreugdenhil daar een aanval op het werelduurrecord dat stamt uit 1928. Daarna gaat de baan open voor publiek.

De eerste liefhebbers wagen zich op het ijs in de Ryptsjerkerpolder. Beeld ANP

Schaatsen op plassen en sloten zit er deze week niet in, zegt Weeronline. De komende dagen kan ‘s nachts kan het ijs nog wat aangroeien. Maar op veel plekken schommelt de temperatuur boven nul, met name in de kustgebieden. Vanaf zaterdagnacht is de kou voorbij en treedt de dooi in.

Op veel plaatsen zal het dicht liggen, maar wordt het ijs bij lange na niet dik genoeg om grote aantallen schaatsfans aan te kunnen. Beeld ANP

Weeronline houdt er rekening mee dat de komende dagen meer natuurijsbanen open kunnen, maar daar blijft het vermoedelijk bij. “Op slootjes kan het hier en daar mogelijk wel. Maar op grote plassen, daar blijft het echt oppassen”, zegt een woordvoerder. Op veel plaatsen zal het dicht liggen, maar wordt het ijs bij lange na niet dik genoeg om grote aantallen schaatsfans aan te kunnen. “En als je wel iemand ziet schaatsen, wil dat niet zeggen dat het veilig is.”

