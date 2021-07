Nederland reageert met woede en verslagenheid op het neerschieten van Peter R. de Vries

Demissionair minister Wopke Hoekstra (financiën) stond tijdens het debat over de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer kort stil bij het neerschieten van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij sprak van ‘verschrikkelijke berichten’ uit Amsterdam.

“We kennen natuurlijk de toedracht niet”, aldus Hoekstra. “Maar wat de toedracht ook is, dit is onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws. In gedachten zijn we natuurlijk bij allen die dit aangaan en die hier veel verdriet van hebben.”

“Echt een afschuwelijk bericht en de vreselijkste flashback naar andere aanslagen op onze vrije samenleving”, twitterde ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers. “Hoop en bid dat hij het overleeft.”

‘Dit raakt de journalistiek recht in het gezicht’

Demissionair premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus waren ’s avonds in spoedberaad bijeen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Hoekstra was het eerste lid van het demissionaire kabinet dat zich uitsprak over de aanslag op De Vries. Hij benadrukte dat zijn collega Ferd Grapperhaus later met een formele reactie zou komen. Maar hij zou het naar eigen zeggen ‘gek vinden’ om er helemaal niets over te zeggen.

Het bericht dat De Vries is neergeschoten, is “ronduit verschrikkelijk en ondenkbaar”, zo reageerde secretaris Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ. “Natuurlijk is het nog afwachten met welke werkzaamheden van De Vries dit verband houdt, maar de aanslag vond plaats voor de deur van RTL Boulevard. Dit raakt de journalistiek sowieso recht in het gezicht. Laten we hopen en bidden voor zijn gezondheid.”

“Ik ben zeer gechoqueerd en verbijsterd”, zei advocaat Geert Jan Knoops, een goede kennis van Peter R. de Vries gisteravond in Nieuwsuur. “Laten we hopen dat hij herstelt.” Knoops: “Zoals ik hem heb leren kennen is het een man die altijd voor rechtvaardigheid is gegaan.” Knoops noemde de vrijspraak van de twee verdachten in de Puttense moordzaak, waarin hij met De Vries samenwerkte, ‘de kroon op het werk’ van De Vries.

Woede en verslagenheid op sociale media

Kees van der Spek, regisseur van het SB6-misdaadprogramma ‘Dit is Peter R. De Vries’, die samen Peter R. de Vries de podcast Criminelen maakt, vertelde aan Humberto Tan op RTL 4 dat hij De Vries onlangs had gevraagd wanneer deze voor het laatst bang was geweest. “Toen ik van school kwam met een slecht rapport” had De Vries geantwoord.

Ook op sociale media was de woede en verslagenheid groot. “Een aanslag op Peter R. de Vries is niet alleen een aanslag op hem alleen, maar ook een aanslag op onze westerse vrijheid van meningsuiting, onze persvrijheid en onze rechtsstaat”, twitterde Jordy Stobbe. Dat de verantwoordelijken hiervoor maar nooit meer het zonlicht te zien krijgen.”

Op Twitter circuleerde een filmpje waarop beelden van de neergeschoten De Vries werden getoond. Daarop reageerden andere twitteraars met afschuw: “Een filmpje dat rondgaat van Peter R. de Vries die met een bebloed hoofd op straat ligt ... Hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd om dat te filmen, schofterig.”

Zowel op Facebook als op Twitter plaatsten mensen beelden van brandende kaarsen.

