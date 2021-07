Nederland onderzoekt auto-immuunreactie na AstraZeneca-prik, VS doet hetzelfde bij Janssen

Het is een uiterst zeldzame bijwerking, waar het Amerikaanse geneesmiddelagentschap FDA sinds maandag voor waarschuwt. Bij zo’n 100 mensen veroorzaakte het Janssen-vaccin mogelijk het Guillain-Barré syndroom, op een totaal van 12,8 miljoen Amerikanen die de prik kregen.

Maar de bijwerkingen zijn ernstig: het Guillain-Barré syndroom wekt immers een auto-immuunrespons op die het zenuwstelsel van de ontvanger aantast. Dat kan tot plotse spierverlamming leiden in de armen en benen, en tot spraakgebrek en moeite met slikken. En hoewel de kans op die aandoening zeer klein is, lijkt de kans wel drie tot vijf keer zo groot bij ontvangers van het Janssen-vaccin, waarschuwt het Amerikaanse agentschap, vooral bij mannen ouder dan vijftig. Die heeft de waarschuwing toegevoegd aan een factsheet over het vaccin voor patiënten.

Twee keer gemeld

Ook in Nederland is de bijwerking de afgelopen tijd twee keer gemeld bij bijwerkingencentrum Lareb na een Janssen-vaccin, meldt directeur Agnes Kant. “Maar na het AstraZeneca-vaccin is de melding wel elf keer gemeld, een stuk vaker dus.” Dat hogere aantal meldingen komt ook omdat met AstraZeneca in Nederland een stuk meer is geprikt dan Janssen, nuanceert ze: respectievelijk zo'n drie miljoen versus ruim 700.000 prikken, schat het RIVM. Beide zijn vectorvaccins en hebben een vergelijkbare werking. In de Verenigde Staten wordt niet geprikt met AstraZeneca, omdat de FDA het vaccin nog niet heeft goedgekeurd.

Het bijwerkingencentrum gaat de kans op het Guillain-Barré syndroom nu verder onderzoeken. Dat doet het centrum in samenwerking met het Erasmus MC. “Binnen nu en een paar weken komen we met een advies.” Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal dat advies vervolgens beoordelen.

Dat deze bijwerkingen nu ook in Nederland opduikt, noemt Kant “niet onverwacht”, hoewel het aantal meldingen volgens haar wel “bijzonder genoeg is om er beter naar te kijken met deskundigen op het terrein. Omdat we nu zoveel mensen vaccineren, zullen zeldzame bijwerkingen eerder bij ons worden gemeld. Ze staan op ons vizier”. Bij Pfizer en Moderna, beide MRNa-vaccins met een andere werking dan AstraZeneca en Janssen, is de bijwerking overigens niet gemeld.

Bekende bijwerking

Het is al langer bekend dat sommige griepvaccins het Guillain-Barré syndroom kunnen opwekken, hoewel de kans erg klein is. Zo werd het verband ook al gelegd bij het vaccin tegen de varkensgriep in 1976 en het Nederlandse griepvaccin in 2009. Die vaccins worden nu niet meer gebruikt. Ook waarschuwde de FDA eerder dat het GlaxoSmithKline-vaccin tegen gordelroos, Shingrix, het risico zou kunnen vergroten.

Tegelijkertijd blijkt uit eerder onderzoek dat de kans dat iemand het syndroom krijgt na een vaccinatie, zelfs kleiner is dan wanneer iemand de griepinfectie of het virus oploopt. De Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC adviseert daarom het vaccin te blijven nemen. Het RIVM kijkt nog naar het advies.

In de VS is één melding van overlijden bekend door het syndroom na het ontvangen van een Janssen-vaccin, een 57-jarige man uit Delaware, meldt de New York Times. Wel had hij het afgelopen vier jaar een hartaanval en een beroerte gehad, waardoor onbekend is wat zijn dood precies veroorzaakte. In Nederland zijn zover bekend geen overlijdensgevallen door het vaccin gemeld.

