Nederland neemt eerste drastische maatregel in corona-aanpak

Waar de Nederlandse corona-aanpak tot nog toe tam was vergeleken met andere landen, werd er dit weekend de eerste drastische maatregel genomen: rond het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem werd een rood-wit lint gespannen. Bezoekers en nieuwe patiënten komen er sinds gistermiddag niet meer in.

De oorzaak daarvan is het verblijf van een ernstig zieke vrouw uit Altena, die moeite had met ademhalen, op de intensive care van het ziekenhuis. Omdat ze niet in risicogebied was geweest of een link had met een besmette patiënt, werd zij niet getest op corona – dat was vorige week nog het protocol, zegt het ziekenhuis.

Een week later, toen ze naar het Erasmus MC in Rotterdam werd overgeplaatst omdat haar situatie verslechterde, bleek ze het wel te hebben. Het was inderdaad voor ziekenhuizen ‘standaard’ om personen die niet in risicogebied zijn geweest, niet te testen, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

“In die zin klopt het wat het ziekenhuis zegt. Alleen is het niet zo dat je dan niet mág testen, natuurlijk. Dit is een kwestie van botte pech: je moet bedenken, we zitten in het griepseizoen, luchtwegklachten komen gewoon veel voor. Als er dan geen directe link is met een patiënt of risicogebied, snap ik dat je niet test.”

De vrouw werd in Gorinchem in een apart kamertje verpleegd, vooral artsen en verpleegkundigen van de ic kwamen aan haar bed. Hoewel het ziekenhuis inmiddels de tientallen mensen die contact hadden met de 49-jarige vrouw in beeld heeft, neemt de directie met een bezoek- en opnamestop in samenspraak met het RIVM het zekere voor het onzekere.

Directeur Anja Blok: “Het besmettingsrisico is groot. Wij willen niet dat patiënten, bezoekers, medewerkers en de inwoners van deze regio onnodig gevaar lopen.” Enkele medewerkers die in contact stonden met de vrouw hebben klachten, zegt het ziekenhuis. “Ze worden onderzocht, zelfs al hebben ze maar een loopneus”, zegt Robert Chabot, directeur van de medische staf.

Anja Blok en Robert Chabot tijdens de persconferentie over het gesloten Beatrix-ziekenhuis. Beeld EPA

Waar Nederland vrijdag nog twee coronapatiënten telde, liep dat aantal dit weekend op naar tien. Zowel in Loon op Zand als in Diemen bleken twee familieleden van de eerder besmette personen, ook ziek. Daarnaast bleek een 23-jarige vrouw uit Delft, die net terug was van vakantie in Italië, besmet.

Bovenop deze zeven patiënten kwamen nog drie personen waarvan het nog onduidelijk is waar ze het virus hebben opgelopen. Naast de vrouw die in Gorinchem lag, geldt dit ook voor een vrouw uit Tilburg en een man uit Dalen, nabij Coevorden. Zij verblijven thuis in isolatie.

De gemene deler van de twee is dat zij carnaval vierden in Tilburg. “We weten niet zeker of de infectie daar is opgetreden”, zegt Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM gisteren tijdens een ingelaste persconferentie. “Maar we houden het open als mogelijkheid.”

De besmette man uit Loon op Zand, die eerder in Noord-Italië was, vierde óók carnaval in Tilburg. Maar hij kwam volgens het RIVM niet in dezelfde kroegen als de andere twee patiënten en was ten tijde van het carnaval nog niet besmettelijk. Het is mogelijk dat de nieuwe patiënten zijn aangestoken door een nog onbekend persoon.

Maar volgens Van Dissel hoeven feestvierders die verkleed de ‘Kruikenstad’ aandeden, zich niet massaal zorgen te maken. Hij benadrukt dat huisartsen en ziekenhuizen in de regio tot nu toe niet meer gevallen hebben gezien van koorts en longontsteking.

Wel scherpt het RIVM het meldprotocol aan. Het Rijksinstituut roept nu mensen met lichte luchtwegklachten die in risicogebied geweest zijn, of in contact stonden met een patiënt, op om contact te zoeken met huisarts of GGD. Eerder gold dit alleen bij koorts, kuchen en een recent bezoek aan besmet gebied of contact met een patiënt.

Dat het tot dit weekend toe van alle patiënten bekend was waar ze het virus opliepen – namelijk in Italië – noemde hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters in deze krant ‘goed nieuws’, want door contactonderzoek kan het virus in zo’n situatie goed ingedamd worden. Die relatief controleerbare situatie lijkt nu voorbij.

Zorgen om Duitse grensregio’s De regio (Kreis) Heinsberg, vlak over de grens bij Sittard en Roermond, is gestopt met het contactonderzoek ter bestrijding van het nieuwe coronavirus. Dat heeft te maken met capaciteitsproblemen als gevolg van de forse toename van het aantal besmettingen met het virus in deze Duitse grensregio, zei hoofd Infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg zondag. Hij maakt zich zorgen daarover. “Daardoor verandert ook de situatie in Limburg”, zei Hoebe zondagmiddag. “We krijgen namelijk geen informatie meer van de Duitsers over mensen in Nederland die mogelijk contact hebben gehad met besmette mensen in de Duitse grensregio. Daarom vragen we de huisartsen in Zuid Limburg voortaan anders om te gaan met patiënten.” “We hebben andere regels opgesteld: Iedereen die koorts heeft, hoest en kortademig is, én bovendien in nauw contact is geweest met mensen in de Duitse grensgemeente Gangelt of in andere besmette gebieden zoals Italië, moet de huisarts bellen. Die overweegt wat de beste procedure is. Dat kan betekenen dat de GGD dan gaat testen.

Lees ook:

Kleurt de code groen? Dan mag de Wenzhou’er weer naar buiten (tot ‘ie op geel of rood springt)

Tot voor kort moesten de inwoners van Wenzhou binnenblijven. Dankzij een softwareprogrammaatje op hun telefoon kunnen inwoners nu weer gaan en staan waar ze willen. Tenminste: als de software hen een groene code geeft.