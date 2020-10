Nederland moet zich opmaken voor Sinterklaas en Kerst in kleine kring

De coronabeperkingen die sinds twee weken gelden, duren zeker tot december. Harder ingrijpen doet het kabinet voorlopig niet. Ziekenhuizen moeten zich opmaken voor zware tijden.

Veel seinen staan nog altijd op rood. Maar nu het coronavirus iets minder hard om zich heen grijpt, durft het kabinet het aan de geldende maatregelen voorlopig niet aan te scherpen.

Wel liet coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een persgesprek weten dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ die 14 oktober inging, op zijn minst tot december zal duren. Dat betekent dat zolang de horeca gesloten is, amateursportcompetities stilliggen en de groepsgrootte op veel plekken beperkt is. In december, hoopt het kabinet, komt het aantal dagelijkse besmettingen op een niveau waarop er weer zicht komt op de virusverspreiding en kunnen maatregelen mogelijk versoepeld worden. Nederland moet zich opmaken voor Sinterklaas en waarschijnlijk ook Kerst in kleine kring.

Deze week nam het percentage positieve testen toe tot 17,9 procent, ten opzichte van 15,2 procent vorige week. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft als vuistregel dat versoepelingen mogelijk zijn als gedurende twee weken minder dan 5 procent van het aantal testen positief blijkt.

‘Alle scenario’s liggen nog op tafel’

Er zijn meer slechte berichten: het virus grijpt steeds harder om zich heen bij ouderen. Juist zij hebben een grotere kans op een heviger ziekteverloop en een ziekenhuisopname. Ook is in meer dan een op de vijf verpleeghuizen in Nederland sprake van een of meerdere nieuwe coronabesmettingen. Bovendien test zorgpersoneel bijzonder vaak positief. Bijna een op de tien meldingen van een positieve test bij het RIVM betreft een zorgmedewerker. Ziekte onder personeel trekt een steeds zwaardere wissel in de zorg.

Mede door deze ontwikkelingen zijn zwaardere maatregelen allesbehalve uitgesloten. Het kabinet rekent erop dat het reproductiecijfer, dat de afgelopen weken gedaald is naar 1,16 (100 coronapatiënten steken 116 anderen aan) dankzij de maatregelen van 14 oktober onder de 1 zal zakken. Dan neemt het aantal besmette personen af. Mocht het dagelijkse aantal positieve tests onverhoopt toch stijgen, dan zal het kabinet stevigere maatregelen moeten nemen, met een volledige lockdown als zwaarste middel. Rutte: “Alle scenario’s liggen nog steeds op tafel”.

Uitstel van de zorg

Dat het kabinet nog niet op de rem trapt, komt volgens De Jonge ook doordat strengere maatregelen niets zullen veranderen aan de piek in de ziekenhuizen. Omdat het zo’n tien tot veertien dagen duurt voordat coronapatiënten zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen, heeft het RIVM uitgerekend dat de patiëntenpiek in november ligt. Nu in lockdown gaan, zou aan de ‘hoogte en timing’ niets veranderen, het zou wel de daling versnellen.

Dus zullen de ziekenhuizen het heel zwaar krijgen. Dinsdag lagen er 1892 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en daarmee komt het slechte scenario uit van tweeduizend patiënten eind oktober. De ziekenhuizen verwachten dat zij eind november meer dan de helft van de zorg moeten uitstellen.

Het Albert Schweitzer in de Drechtsteden bereikte maandagavond naar eigen zeggen ‘een kritiek punt’. Het ziekenhuis sloot zijn deuren voor 24 uur voor Covid-19-patiënten en mensen van wie vermoed werd dat ze besmet waren. Een ongekend besluit voor een ziekenhuis, maar volgens het bestuur was er geen andere optie zonder dat de kwaliteit en veiligheid van patiënten in het geding zou komen.

Tenzij eerder ingrijpen nodig is, is er volgende week dinsdag opnieuw een persconferentie. Dan hoopt het kabinet meer te weten over het effect van de oktobermaatregelen en of extra beperkingen nodig zijn. Rutte: “Het is nu te vroeg om harder op de rem te trappen. Je wilt het virus zo hard mogelijk raken, maar tegelijkertijd de economie niet nog meer schade toebrengen.”

