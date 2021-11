Nederland moet zich nu écht aan de regels houden, hamert het OMT. Waarom is dat zo moeilijk?

Gewoon weer de welbekende basisregels volgen om coronabesmettingen tegen te gaan. Dat is de ‘ENIGE wijze’ om nu uit de pandemie te komen, schrijft het Outbreak Management Team (OMT). In hoofdletters, het is de kring van experts menens.

De sleutel van de deur uit de coronacrisis, ligt niet in Den Haag in het Torentje, maar gewoon bij de mensen thuis, aldus het OMT. Maar ondertussen houdt minder dan de helft van de Nederlanders zich nog aan de basismaatregelen, stellen de experts. Het tij moet dus gekeerd worden. Maar hoe?

Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, is het “helemaal eens” met het advies van het OMT. “Ik ben blij dat het nu zo duidelijk is. Dat we ons aan de basismaatregelen houden is van blijvend belang, niet alleen om een lockdown te voorkomen, maar ook erna. Ook dan is namelijk nog niet iedereen gevaccineerd, werkt het vaccin niet perfect en zal het virus nog circuleren. Als we ons dan niet aan de maatregelen houden, blijven we misschien nog jaren in deze crisis.”

Van den Putte ziet in de landelijke gedragspeilingen dat vooral afstand houden en het thuisblijven en laten testen bij klachten er vaak bij in schiet. Eén van de verklaringen die hij heeft is dat mensen zich vaak veilig wanen door hun vaccinatie. “Er is beloofd: je laat je vaccineren en dan mag alles weer. Maar ook als je gevaccineerd bent kun je het virus overdragen.”

Lot uit de loterij

Volgens de hoogleraar weten mensen best dat er nog steeds een dringend advies op bijvoorbeeld anderhalve meter afstand geld. “Maar de vraag is of ze het belang ervan inzien. Zijn mensen ervan doordrongen dat hun persoonlijke gedrag een rol heeft in het vollopen van de ziekenhuizen en de ic’s?”

Het korte antwoord op die vraag is: nee. “Dat komt omdat mensen het niet in hun individuele omgeving zien misgaan. Ze zien niet dat één besmetting drie sprongen later iemand bereikt die kwetsbaar of ongevaccineerd is.” Van den Putte vergelijkt het met een loterij. “De kans dat iemand de prijs wint, is heel klein. Maar je weet zéker dat iemand wint. Zo weet je ook dat uiteindelijk íemand ziek wordt als je je niet aan de maatregelen houdt.”

Bagatelliseren helpt niet

Van den Putte denkt dat er in de overheidscommunicatie wel één en ander verbeterd kan worden. “Mensen gaan echt niet massaal hun gedrag veranderen door een persconferentie. Ik ben ook echt verbaasd dat er niet veel meer voorlichting en spotjes op tv zijn geweest om mensen ervan te overtuigen dat het uitmaakt wat zij doen.”

Hij ziet ook terughoudendheid bij het kabinet om op de ernst van de situatie te hameren. “Als Hugo de Jonge zegt dat we nog niet op code zwart zitten, heeft hij vast feitelijk gelijk, maar vanuit de communicatie is het niet heel handig.” Van den Putte spreekt van een ‘klassieke fout'. “Politici willen vaak zich zo positief mogelijk opstellen, want niemand stemt op een doemdenker.” Toch is het nu aan de orde om de risico's te benadrukken. “Wil je mensen motiveren om iets te doen wat ze niet leuk vinden, dan moeten ze dreiging voelen. Bagatelliseren helpt niet.”

