Nederland loopt voorop in het ontmoedigen van roken

Nederland blijkt een van de weinige landen die zo goed als alle maatregelen tegen roken hebben ingevoerd, zoals prijsstijgingen en de verplichting voor verkooppunten om tabak uit het zicht te houden. Ook Brazilië en Turkije horen volgens de WHO tot de voorhoede. In de afgelopen tien jaar is het percentage rokers in Nederland gedaald van 26 naar 19 procent, aldus het Trimbos Instituut.

De ranglijst van de WHO komt tot stand via zelfrapportage, zegt Marc Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging. “Elk land levert zelf data aan over de genomen maatregelen. De WHO controleert niet of landen de zaken mooier voorspiegelen dan in werkelijkheid het geval is. Maar ik ga ervan uit dat het ministerie van volksgezondheid betrouwbare informatie heeft aangeleverd.”

Tandje bij

Al in 2021 scoorde Nederland opvallend goed in een Europees onderzoek onder 37 landen, zegt Willemsen. In deze Tobacco Control Scale, samengesteld door onafhankelijke experts, steeg Nederland van plaats 14 naar 4. “Dat viel op. Deskundigen in andere landen raakten nieuwsgierig naar het Nederlandse beleid.”

In de afgelopen jaren heeft het ministerie van VWS volgens Willemsen een inhaalslag gemaakt, met onder meer prijsverhogingen voor sigaretten en uniforme verpakkingen.

Het gevaar is nu dat politici achterover gaan leunen, zegt Willemsen. “Dat ze denken: we doen het goed, laten we even pas op de plaats maken. Want om het doel voor 2040 te halen, minder dan 5 procent rokers, moet er zelfs een tandje bij. Dan moet de prijs nog verder omhoog en het aantal verkooppunten omlaag. Ook moet er meer geld komen voor campagnes. Het is te hopen dat een volgend kabinet de ernst ervan inziet. Dat is altijd afwachten.”

Vapes

De WHO blijft kritisch op de tabaksindustrie die op “allerlei manieren maatregelen, voorgesteld door de WHO, probeert te ondermijnen”.

Zo is de marketing van e-sigaretten (of vapes) vaak gericht op kinderen en jongvolwassenen en maar weinig landen proberen deze kwetsbare groep te beschermen, signaleert de WHO. Als voorbeeld stelt de organisatie dat maar vier landen de aantrekkelijke smaakjes van vapes hebben verboden. In Nederland geldt alleen dat geen nieuwe smaken anders dan tabak op de markt mogen worden gebracht. Tot 1 januari 2024 mag de bestaande voorraad nog wel worden verkocht.

Goedkope wegwerpvapes worden in Australië verboden en de verkoop van andere e-sigaretten wil het land alleen nog in apotheken toestaan. Daarmee gaat Australië verder dan regels in Nederland.