Nederland levert genocideverdachte niet uit aan Rwanda

Nederland mag een man uit Ermelo niet uitleveren aan Rwanda. Dat land wil hem berechten voor genocide, maar een eerlijk proces is niet gegarandeerd, stelt de Hoge Raad.

Oud-majoor Pierre-Claver Karangwa uit Ermelo, door Rwanda verdacht van betrokkenheid bij genocide in 1994, komt naar alle waarschijnlijkheid vrij. De Hoge Raad zet definitief een streep door zijn uitlevering vanwege het risico op een oneerlijk proces. Volgens de rechter staat vast dat er twijfel is over de onafhankelijke rechtspraak in Rwanda in zaken tegen politieke opponenten van het regime.

Karangwa zat bijna een jaar vast nadat hij werd aangehouden door het Team Internationale Misdrijven van de politie op verzoek van Rwanda. De Rwandese justitie verdenkt Karangwa van betrokkenheid bij genocide in 1994, waarbij radicale Hutu’s in korte tijd ruim 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoordden.

De oud-majoor zou volgens de autoriteiten een belangrijke rol hebben gehad bij massaslachtingen in de hoofdstad Kigali en de gemeente Mugina. Karangwa heeft altijd stellig ontkend. Zijn familie zegt juist dat hij een held is die vluchtelingen heeft geholpen.

Koster in de kerk

Karangwa woont al 25 jaar in Nederland met zijn gezin, nadat hij vluchtte uit Rwanda. Karangwa was tot zijn aanhouding als koster actief en werkte als conciërge op een mbo-school in Harderwijk. Na jarenlange slepende procedures verloor hij vorig jaar zijn Nederlanderschap, waarna hij werd aangehouden.

De uitleveringskamer van de rechtbank oordeelde in november vorig jaar al dat Karangwa niet mag worden uitgeleverd. Hij is lid van een oppositiepartij in ballingschap, waardoor hij volgens de rechtbank een politieke opponent is van het Rwandese regime. De rechter haalde onder meer een ambtsbericht (2016) aan van het ministerie van buitenlandse zaken waarin staat dat er politieke invloed is op processen waarbij militairen of leden van de politieke oppositie zijn betrokken.

Het OM stelde daarop cassatie in bij de Hoge Raad. De procureur-generaal van de Hoge Raad kwam onlangs met een advies waarin hij geen gronden zag om de eerdere uitspraak te vernietigen.

Politieke verdachte

De afgelopen jaren zijn vaker Rwandese verdachten van genocide opgepakt in Nederland en daarna uitgeleverd. Volgens de rechtbank is deze zaak anders, omdat Karangwa lid is van een oppositiepartij die in Rwanda is aangemerkt als terroristische organisatie.

Het OM bracht daar tegenin dat Rwanda werkt met de zogenoemde Transfer Law waarin waarborgen voor een eerlijk proces voor uitgeleverde verdachten zijn opgenomen. De rechter gaat daar niet in mee, omdat deze waarborgen onvoldoende zouden zijn voor politieke tegenstanders van het regime.

De vraag is of het OM de zaak nu laat rusten. Justitie kan ervoor kiezen om Karangwa zelf te gaan vervolgen in Nederland. Dat is echter een zeer complexe procedure, onder meer omdat getuigen veelal in Rwanda wonen. In het verleden zijn twee gevluchte Rwandezen in Nederland veroordeeld voor hun rol in de genocide. Een woordvoerder van het Landelijk Parket laat weten de uitspraak te respecteren. Het OM gaat zich beraden op een eventueel vervolg.

Lees ook:

Is koster Pierre uit Ermelo een misdadiger of een oorlogsheld?

Oud-majoor Pierre-Claver is in Nederland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. De conciërge en koster woont sinds 1998 in Nederland en zette zich jarenlang in voor de gemeenschap.