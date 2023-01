Nederland krijgt ‘troostmeisjes’-monument, tot onvrede van Japan

Initiatiefnemer en onderzoeksjournalist Griselda Molemans werkt samen met de gemeente Amsterdam aan een monument voor de zogenoemde ‘troostmeisjes’: vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse bezetter werden gedwongen seks te hebben met Japanse militairen.

Japan heeft grote moeite met monumenten die de seksslavinnen herdenken. Wereldwijd zijn er meer dan twintig. De monumenten zorgen bijna altijd voor spanningen met Japan, omdat de regering ontkent dat de vrouwen gedwongen werden als seksslavin te werken. “Veel landen beginnen er niet eens aan, de handelsbetrekkingen met Japan gaan voor”, zegt Molemans.

De Japanse ambassade in Den Haag doet in een reactie aan Trouw geen uitspraken over de komst van het monument. Eventuele druk van Japan lijkt voor de gemeente Amsterdam geen reden om het monument niet te plaatsen. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente positief is over de komst van het monument. “Ik vind het bijzonder dat de stad zich achter het monument schaart”, aldus Molemans.

Griselda Molemans werkt samen met de gemeente Amsterdam aan een monument voor de vrouwen die door de Japanse bezetters werden gedwongen tot seks met militairen. Beeld Truus van Gog

De burgemeester van Osaka beëindigde de zusterstad-relatie met San Fransisco

Die Japanse druk werd bijvoorbeeld zichtbaar toen San Francisco een monument kreeg in 2017. De burgemeester van Osaka, Hirofumi Yoshimura, noemde de relatie met San Francisco ‘compleet verwoest’ en beëindigde de zusterstad-relatie tussen de steden. Amsterdam heeft op dit moment een stedenband met Tokio, vooral bedoeld voor de handel.

Eerder bleek druk vanuit Japan wel succesvol. De Duitse stad Freiburg zou in 2016 een monument krijgen om de vrouwen die werden gedwongen seks te hebben met Japanse soldaten te herdenken. Al snel nadat de komst van het monument bekend werd, oefende Japan druk uit op de stad. Van het monument is niets meer gekomen, Freiburg besloot het monument niet meer te plaatsen.

Molemans vindt het belangrijk dat Nederland dit monument krijgt. “Nog steeds hoor ik soms een term als ‘Jappenhoeren’ vallen, veel mensen weten niet wat destijds gebeurde in Nederlands-Indië. Ik wil niet dat deze vrouwen slechts een voetnoot in de geschiedenis worden.”

Een bronzen beeld van drie vrouwen uit Korea, China en de Filippijnen, getiteld ‘Women’s Column of Strength’ in de Amerikaanse stad San Fransisco, zorgde in 2017 voor een botsing met de Japanse stad Osaka. Beeld EPA

Japan financierde de oorlog mede met opbrengsten uit de dwangbordelen

Nederland heeft volgens Molemans ook een verantwoordelijkheid naar de vrouwen die als seksslavin moesten werken. De Nederlandse staat en het Koninklijk Huis blijken na de oorlog de verdiensten van de jonge vrouwen geconfisqueerd te hebben. Het gaat om een bedrag van ruim 155 miljoen euro, waarvoor de slachtoffers nooit zijn gecompenseerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Molemans dat Follow the Money vorige zomer publiceerde.

Volgens Follow the Money stortte Japan een deel van het geld dat werd verdiend in de dwangbordelen op Japanse banken waarmee Japan de oorlog financierde. Toen deze oorlogsbanken in 1945 werden ontmanteld, kregen de Nederlandse staat en het Koninklijk Huis als grootaandeelhouders een deel van de opbrengsten.

Volgens Molemans werden ruim 70.000 vrouwen uit Nederland en de voormalige kolonie Nederlands-Indië gedwongen te werken in de bordelen. Een kleine groep leeft nog. In totaal werden ongeveer 500.000 vrouwen door de Japanse bezetter gedwongen om seks te hebben met Japanse militairen, van wie het grootste deel vrouwen uit Korea waren. De meeste monumenten voor vrouwen uit de Japanse dwangbordelen herdenken de Koreaanse vrouwen.

Molemans hoopt dat dit monument troost kan bieden aan de nabestaanden in onder andere Indonesië en Nederland. “Ik heb zowel de slachtoffers als hun dochters en kleindochters gesproken. Het trauma leeft nog steeds, ook bij de jonge generatie.”

De Zuid-Koreaanse Lee Yong-su (92) bekijkt in 2019 in Seoul een standbeeld voor de vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse bezetters tot prostitutie werden gedwongen. Dat overkwam ook haar. Beeld EPA

