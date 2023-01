CBS-cijfers

Nederland kreeg vorig jaar 35.535 asielverzoeken, hoogste aantal sinds 2015

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum worden met een bus naar een noodopvang elders in het land gebracht. Beeld ANP / ANP

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, is vorig jaar fors toegenomen. Er waren 35.535 eerste asielverzoeken, het hoogste aantal sinds 2015. Vergeleken met 2021 steeg het aantal aanvragen met 43,6 procent. Sinds september is het aantal asielverzoeken wel iets afgenomen.