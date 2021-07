Nederland kleurt vanaf vandaag donkerrood op de covid-kaart. Wat betekent dat voor vakantiegangers?

Nederland viel al op: rood in een zee van groene landen in Europa. Maar het kan nog erger, want nu wordt Nederland grotendeels donkerrood op de kaart van het ECDC, het RIVM van de Europese Unie. Op die kaart kleuren verder slechts Spanje, Portugal, Luxemburg en Cyprus rood. Donkerrood is de hoogste categorie. De ECDC kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests.

Voor Nederland blijven de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Zeeland en Limburg rood. Groningen was al donkerrood. De verkleuring naar de hoogste corona-waarschuwing van de andere provincies kan voor andere landen aanleiding zijn de toegangsregels voor Nederlanders aan te scherpen. Want welke regering zit te wachten op een massa toeristen die de besmettelijke deltavariant verspreidt?

De Trouw-reiswijzer: altijd de laatste informatie per land op een rij Bekijk hier de Trouw-reiswijzer, waar meerdere keren per dag de laatste reisadviezen worden geüpdatet. Vul het land in waarnaar u wilt gaan, of grasduin vanuit de landkaart om te bekijken of er een quarantaineplicht is bij terug- of aankomst, of de horeca open is en onder welke voorwaarden, en of er andere landspecifieke regels gelden.

Landen mogen afwijken

Frank Oostdam, directeur van reisbranchekoepel ANVR, denkt echter dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Britten, Spanjaarden en Portugezen - allemaal uit code-roodgebied - kunnen gewoon reizen in Europa. Bovendien geldt sinds 11 juni een nieuw Europees raadsadvies.” Dat garandeert vrij reizen binnen de EU voor degenen met een DCC, een digitaal coronacertificaat voor een volledige vaccinatie of een negatieve test. Quarantaine, zoals Duitsland een tijd eiste, is daarmee van de baan. “Er is één voorbehoud: landen mogen ervan afwijken. Malta en Tsjechië doen dat bijvoorbeeld.”

Donkerrood betekent meer dan 500 positieve uitslagen per 100.000 inwoners, en dat over een periode van twee weken. Dankzij de deltavariant, die razendsnel onder vakantievierende jongeren is rondgegaan, stonden studentenstad Groningen en Amsterdam aan de basis van het donkerder kleuren.

Topbestemmingen voor Nederlandse vakantiegangers zijn steevast Frankrijk en Duitsland. Duitsland is helemaal groen, Frankrijk grotendeels. Duitsland had eerder deze maand juist de maatregelen voor Nederlanders versoepeld. Maar omdat in Nederland het aantal positieve coronatests de lucht in schoot, verklaarden de Duitsers Nederland zondag weer tot risicogebied. Dat betekent voor Nederlanders die naar Duitsland reizen registreren voor aankomst met een negatief testresultaat, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Binnen 24 uur doorreizen mag wel.

Quarantaineplicht na binnenkomst

Duitsland zou Nederland deze week nog een stapje hoger kunnen zetten, in de groep van Hochinzidenzgebiete. Dat zijn plekken waar het coronavirus veel voorkomt, en dat behelst voor inwoners van die landen quarantaineplicht na binnenkomst. Oostdam ziet dat Duitsland zich tot nu toe bij code rood aan de nieuwe Europese richtlijn houdt. “Dus zou ik verwachten dat dat ook voor donkerrood opgaat.”

Frankrijk heeft sinds zondag de grenscontroles verscherpt. Sinds zaterdagmiddag mogen getoonde coronatests slechts 24 uur oud zijn, in plaats van de eerdere 48 uur. Het land vraagt ook om een erewoordverklaring, waarin staat dat de coronavoorschriften zullen worden nageleefd. Voor anderen geldt een zelfquarantaineplicht.

Natuurrampen en terreur

De ANVR pleit er al enige tijd voor dat Buitenlandse Zaken de criteria voor reisadviezen aanpast. Oostdam: “Dat is gebaseerd op zaken als natuurrampen en terreur. Daar is nu de kaart van de ECDC bij gekomen, die gebaseerd is op het aantal tests. Nu wij langer met corona kampen, zou het beter zijn de vaccinatiegraad en de ziekenhuiscijfers mee te laten tellen. Want niemand kan mij uitleggen waarom je wel gevaccineerd in de Groningse binnenstad kunt lopen, maar niet naar Spanje of Portugal zou kunnen.”

Reisorganisatie TUI annuleerde recent tienduizenden reizen naar Spanje en Portugal. “Maar de vluchten daarheen zitten wel vol met individuele reizigers”, zegt Oostdam. “Bepalend zou moeten zijn wat de klant wil en wat het beoogde vakantieland toestaat.”

Minister Hugo de Jonge lijkt op deze ANVR-lijn te zitten. Hij lobbyt in Europa voor Nederlandse vakantiegangers om de coronacijfers anders te interpreteren. Hij wil ook dat de vaccinatiegraad en de ziekenhuiscijfers zwaarder gaan wegen dan tests. Omdat die eerste cijfers hier gunstig zijn, zou dat betekenen dat Nederlanders gewoon op reis kunnen met een coronapaspoort, zonder bijvoorbeeld in quarantaine te moeten.

Volgens De Jonge en het RIVM is het aantal positieve tests de laatste paar dagen aan het stabiliseren en zou het in de komende week kunnen beginnen te dalen. Als dat zo is, zou Nederland over drie of vier weken terug naar oranje of groen kunnen gaan op de Europese coronakaart, denkt De Jonge.

“Voor inkomend toerisme is het wel dramatisch als Nederland zo donkerrood kleurt”, voegt Oostdam nog toe. “Want mensen worden huiverig om hier iets te boeken.”

Lees ook:

Vaccins wijzen nog altijd de weg uit de coronacrisis, daar verandert zelfs de deltavariant niets aan

De hoge besmettingsgraad lijkt geen goede uitgangspositie om met de deltavariant het najaar in te gaan. Valt mee, zeggen deskundigen. Zolang we maar doorgaan met vaccineren.