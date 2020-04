Nederland is kurkdroog en dus zijn de branden groter dan anders

Of dit de grootste natuurbrand in Nederland ooit is? Een officiële meting volgt nog, maar daar rekent Brandweer Nederland wel op, zegt woordvoerder Frank Huizinga. De uitslaande vlammen in het natuurgebied de Deurnese Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, verwoestten maar liefst 800 hectare, van het 1000 hectare grote gebied. Veel meer dan de vlammenzee die in 2014 een deel van de Veluwe vernietigde; toen ging het om ruim 500 hectare en tot dusver was dat Nederlands grootste natuurbrand ooit.

“Het is een grote zwartgeblakerde vlakte met dode bomen die tot wel een meter zijn verkoold”, omschrijft boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer, die vanaf een afstandje toekijkt hoe de brand het gebied bij de gemeente Deurne vrijwel volledig verwoest. “Je ziet nog wat smeulende aardhopen, en je ruikt hier in de omgeving echt een intense brandlucht.”

Natuurpark De Peel van bovenaf. Beeld ANP

Dinsdagavond zijn vijftig gezinnen uit het dorp Griendstveen geëvacueerd, zij konden woensdagavond laat weer naar huis. Diezelfde dag moesten 50 kilometer verderop ook duizenden inwoners uit het Limburgse Herkenbosch hun woning verlaten. De brand in het nabijgelegen Nationaal Park De Meinweg verwoestte ten minste 200 hectare.

Deze week telde de veiligheidsregio nog zeker drie natuurbranden in Noord-Limburg, zoals bij het dorpje Tienray. Ook op de Gelderse Veluwe woekerden minstens drie natuurbranden, Overijssel en Drenthe kampten recent of nog steeds met uitslaande vlammen. “Het zijn er wel erg veel”, vat Huizinga van Brandweer Nederland het bosbrandseizoen samen. “Ook valt op dat de branden groter zijn dan anders”, zegt hij.

Hoe dat kan? Dat is voor de Deurnese Peel eenvoudig te verklaren. Het natuurgebied bestaat uit het zeer brandbare hoogveen. Door de beperkte hoeveelheid neerslag de laatste weken is de bovenste laag erg droog. Daarnaast is het zo vroeg in het seizoen, dat de grondoppervlakte nog dood is en er nog weinig jonge planten zijn opgekomen; zeer brandgevoelig dus. De harde oostelijke wind deze week zorgde voor een snelle verspreiding van de vlammen.

Lees ook:

De Meinweg smeult en rookt, Herkenbosch is leeg en verlaten

De 4200 inwoners van het Limburgse dorp Herkenbosch mochten vanwege een grote natuurbrand in de buurt een dag lang niet naar hun huis.