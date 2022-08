Nederland helpt Oekraïners die permanent terug willen

De Nederlandse overheid heeft ongeveer tweehonderd vluchtelingen uit Oekraïne geholpen terug te keren naar huis. De meeste zijn met een bus vanaf Utrecht naar het Poolse Medyka gebracht, een dorp aan de grens met Oekraïne. De vluchtelingen moeten zelf de grens met Oekraïne oversteken, maar krijgen daarvoor wel geld van de Nederlandse Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ook is een aantal vluchtelingen per vliegtuig naar Polen gebracht.

Op 23 juli, 3 en 13 augustus vertrokken bussen vanuit Utrecht. De volgende reis staat gepland voor 10 september. De DT&V zegt zo ‘Oekraïners te ondersteunen die graag hulp willen bij het organiseren van hun terugkeer.’

De hulp is enkel bedoeld voor vluchtelingen die definitief terug naar huis willen. Volgens de DT&V geldt dat voor “steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland”. Een woordvoerder stelt dat mensen terug willen ‘vanwege achtergebleven familie, omdat zij het weer veilig genoeg vinden of omdat zij een bijdrage willen leveren aan de wederopbouw van Oekraïne.’

Verder zegt de dienst dat de meeste Oekraïners hun terugkeer zelfstandig regelen. Daardoor is het niet precies bekend hoeveel mensen er al zijn teruggekeerd.

Zo zouden sommige particulieren vluchtelingen naar de Poolse grens brengen. Ook kunnen Oekraïners zelf met de trein of auto terugreizen. Busreismaatschappij Flixbus biedt sinds afgelopen april weer reizen aan naar Kiev. Vanaf verschillende stations in Nederland zijn op die manier naar schatting honderden Oekraïners teruggekeerd naar hun thuisland. Alleen in juni waren dat er al driehonderd. Volgens Flixbus stappen er dagelijks meerdere Oekraïners op de bus.

Intake-gesprekken met Oekraïners

Grote delen van Oekraïne zijn relatief veilig, al zijn er deze zomer ook raketaanvallen geweest op doelen in het westen van het land. Over het algemeen vinden de gevechten tussen het Russische en Oekraïense leger nog altijd plaats in het oosten. De Russen hebben verschillende gebieden nabij de oostelijke grens in handen. Ook worden er geregeld beschietingen van de havenstad Odessa gemeld.

Om vluchtelingen duidelijk te maken dat een terugkeer niet zonder risico‘s is, houdt de DT&V intake-gesprekken met de Oekraïners. Er moet sprake zijn van een “bewuste en vrijwillige terugkeer”. Dat moeten de vluchtelingen bevestigen met een getekende verklaring. Ook dienen ze zich uit te schrijven bij de gemeente waar ze verbleven.

Verblijfstickers in paspoorten

Aan vluchtelingen die in de zomerperiode tijdelijk terug willen naar Oekraïne, deelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verblijfsstickers uit. Op verschillende locaties in het land krijgen vluchtelingen uit Oekraïne deze stickers in hun paspoort. Dat kan helpen bij grenscontroles in andere Europese landen.

Op die manier kunnen ze na een tijdelijke periode in Oekraïne straks weer terugkeren naar de Nederlandse opvang. Vanaf 1 september hebben alle vluchtelingen uit Oekraïne de sticker nodig om in Nederland te mogen verblijven en werken. Volgende week wordt bekend hoe ver de IND is met het plakken van de stickers; de dienst kampt met personeelstekorten, waardoor de campagne in eerste instantie vertraagd op gang kwam.

Sinds het begin van de oorlog hebben 73.930 vluchtelingen zich ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Volgens het UWV hebben ruim 24.000 van hen inmiddels werk gevonden in Nederland, de meesten via een uitzendbureau of in de horeca.

