Nederland heeft 23.000 ic-opnames voorkomen

Zonder ingrijpen zouden er naar schatting 23.000 extra IC-opnames nodig zijn geweest, terwijl ziekenhuizen in Nederland maximaal 2400 IC-plekken hebben. Volgens Van Dissel is ongeveer 90 procent van IC-opnames voorkomen.

Van Dissel ging tijdens de hoorzitting vooral in op het onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. Zoals hij gisteren al zei, spelen kinderen en geringe rol. Ongeveer 0,7 procent van de besmettingen komt voor bij kinderen, terwijl zij ongeveer 21 procent van de bevolking uitmaken. De 0,7 procent is vergelijkbaar met percentages in ander landen. Een indicatie dat kinderen nauwelijks een rol spelen is ook dat er geen clusters van uitbraken zijn gevonden onder jongeren. Daarnaast is bij een groot aantal besmettingen gekeken wie de ‘infector’ was. Pas bij de leeftijd van 15 tot 20 jaar beginnen jongeren een kleine rol te spelen bij de verspreiding van het virus.

138 nieuwe doden, 124 ziekenhuisopnames Het dodental door het coronavirus is gestegen met 138 naar 4.054, meldt het RIVM. Daarnaast zijn er 124 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg met 708 naar 34.842. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest Gisteren werden 165 nieuwe doden gemeld. Op dinsdag is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten vaak het hoogste van de week. Dit komt omdat meldingen van op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en overleden patiënten op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.

Over de groepsimmuniteit kon Van Dissel melden dat een nieuw onderzoek vergelijkbare cijfers opleverde als het onderzoek van Sanquin, dat vorige week werd gepresenteerd. Bij 3,6 procent van de onderzochte personen werden antistoffen in het bloed aangetroffen. Sanquin had ondertussen meer gedetailleerde gegevens over hun onderzoek naar immuniteit. Daaruit bleek dat in Noord-Brabant de immuniteit in de zwaarst getroffen delen tussen de 8 en 9 procent ligt. In Friesland en Flevoland ligt deze tussen 0 en 1 procent.

De besmettelijkheidsgraad, de R, ligt nog altijd onder nul, waardoor het virus terrein verliest. Dat gaat langzaam, zo laten de cijfers van het RIVM vandaag zien. Zo kwamen bij het RIVM de afgelopen 4 uur 124 registraties binnen van personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en steeg het aantal meldingen van sterfgevallen met 138. Deze cijfers zeggen vanwege vertraagde registraties en correcties niet zo veel. De gecorrigeerde cijfers geven tot drie dagen terug een betrouwbaar beeld. In deze cijfers is te zien dat aan de sterkste daling een einde is gekomen en het aantal nieuwe opnames stabiliseert. Het aantal doden daalt wel, maar dat geldt alleen voor de positief geteste doden. De echte sterftecijfers komen vrijdag, als het CBS een update geeft over het aantal sterfgevallen.