Nederland haalt vijf vrouwelijke Syriëgangers op om hen hier te vervolgen

De ‘speciale operatie’ is donderdagochtend bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken en Dilan Yesilgöz van justitie en veiligheid schrijven dat de vrouwen hier zullen worden aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven.

De vrouwen gaan waarschijnlijk naar de enige gevangenis waar vrouwelijke terroristen worden vastgehouden, in Zwolle. Hun kinderen worden overgedragen aan de Raad voor Kinderbescherming en opgevangen bij familie of pleeggezinnen.

Gedwongen door rechter

De Nederlandse overheid haalde de vrouwen niet vrijwillig op, maar werd daartoe gedwongen door rechterlijke uitspraken. De Tweede Kamer riep er ook toe op. Als Nederland niets zou doen, zou het recht op vervolging van deze groep vrouwen in april vervallen. De rechtbank Rotterdam oordeelde vorig jaar daarom dat de overheid zich ‘maximaal’ moest inspannen. Het kabinet hield lang vol dat het ophalen van uitgereisde Syriëgangers te gevaarlijk zou zijn.

André Seebregts is advocaat van vier van de vrouwen. Hij heeft de verzoeken om de vrouwen op te halen uit het Koerdische opvangkamp Al Roj al drieënhalf jaar geleden ingediend. “Ze verbleven daar onder erbarmelijke omstandigheden. Ik zet me met name in om de kinderen terug te krijgen. De kinderen valt geen enkel verwijt te maken en toch leden ze.” Volgens Seebregts zijn er nog meer verzoeken om overbrenging ingediend, maar hij doet geen uitspraken over precieze aantallen.

Enkele tientallen Nederlandse uitreizigers zitten nog vast de Koerdische opvangkampen Al Roj en Al Hawl in het noorden van Syrië. Volgens cijfers van de AIVD zitten er in totaal 120 Syriëgangers met de Nederlandse nationaliteit in de regio Syrië-Turkije-Irak en bijna 200 minderjarigen met ‘een Nederlandse link’. Sinds 2012 reisden in totaal zo’n 300 Nederlanders naar Syrië met als doel zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Een derde van hen is vrouw, van wie velen nadien nog kinderen kregen.

Nederland weigerde

De Koerdische autoriteiten willen af van deze IS-vrouwen en hun kinderen. Weinig landen gaven de afgelopen jaren gehoor aan dat verzoek. Ook Nederland bleef lang weigeren, met als argument dat het te gevaarlijk zou zijn voor medewerkers om daarheen te gaan en ze op te halen.

Toch haalde Nederland ook afgelopen jaar een Syriëganger op, Ilham B. uit Gouda met haar drie kinderen, om haar in Nederland te berechten. De toenmalige ministers Grapperhaus (justitie) en Kaag (buitenlandse zaken) zeiden toen dat het ‘geen gewoonte’ zou worden.

Bert Klijn reageerde bij de Nos opgetogen op de komst van zijn dochter Amber en twee kleinkinderen van 4 en 5 jaar. Hij is één van de familieleden die gescreend zijn door de Kinderbescherming voor de opvang van de kinderen. Familieleden krijgen daarbij gespecialiseerde hulp. De ministers Hoekstra en Yesilgöz geven in hun brief aan de Kamer verder geen details over de ‘specifieke casussen'.

Lees ook:

‘Ook al steunen ze IS, haal de moeders en hun kinderen terug’

In de rubriek ‘Vandaar dit boek’ vertellen schrijvers over hun drijfveren achter het schrijven van een boek. Deze keer: Criminoloog Marion van San (1966). Ze onderzoekt radicalisering aan de Erasmus Universiteit en schreef ‘Kalifaatontvluchters’.