Nederland gaat weer open: is dit ook het definitieve afscheid van de lockdown?

De anderhalve meter verdwijnt, maar corona niet. Er zijn scenario’s die schetsen hoe het virus zich kan ontwikkelen waarbij in het beste geval corona snel verandert in een verkoudheidsvirus en in het ergste geval een variant opduikt die zieker maakt, besmettelijker is en de opgebouwde immuniteit omzeilt.

Kleine kans op zwart scenario

Die scenario's zijn beschreven in een advies dat een groep OMT-leden, wetenschappers en bestuurders eind januari publiceerde. De kans op het zwartste scenario achten de wetenschappers uiterst klein, een paar procent, en wordt nog kleiner als de tijd verstrijkt.

Veel waarschijnlijker is het scenario ‘griep plus’ waarbij in de herfst en winter een forse corona-epidemie kan opvlammen die de zorg zwaar belast. Valt het tegen, dan is ook een zwaarder scenario denkbaar waarbij de strijd tegen het virus doorgaat, ongeveer zoals de afgelopen twee jaar het geval was.

Maar zelfs in dat geval zal de aanpak verschillen van 2020 en 2021. Vooral omdat het startpunt en uitgangspunt zijn veranderd. Het startpunt omdat er meer immuniteit is opgebouwd en covid beter is te behandelen met nieuwe antivirale middelen. Het uitgangpunt omdat het credo ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ is veranderd in ‘samen verder, leven met het virus’.

Leven met corona

Dat laatste is te lezen in de brief die minister Kuipers van volksgezondheid deze maand naar de Tweede Kamer stuurde. Hoe dat er concreet uitziet, schetst D66-senator en hoofd ic van het Groningse UMCG Peter van der Voort.

Tegen Omrop Fryslân zei hij zaterdag dat hij zich kan voorstellen dat ‘het openhouden van de culturele sector, het mijden van de psychische schade die bijvoorbeeld de jeugd heeft opgelopen in verhouding moet staan met wat je doet aan de ziektelast in de ziekenhuizen'.

Meer aandacht voor de gevolgen van maatregelen voor de maatschappij en de economie, is vrij te vertalen naar: geen lockdowns meer.

Minder vrijheid voor kwetsbaren

Samen leven met het virus dus, maar hoe ziet dat er uit? Het is maar aan wie je het vraagt. Honderdduizenden kwetsbaren lopen juist in een open samenleving waar het virus vrij rond gaat meer gevaar. Leven met het virus betekent voor hen minder vrijheid.

Data en zelftests zullen belangrijker worden. Vorige week meldde het OMT al meer te willen werken met zelftests. Is iemand positief, dan hoeft hij of zij niet meer naar de GGD voor een nieuwe test, de uitslag kan worden ingevoerd in een zelfmeldportaal waarna de besmette persoon zelf een bron- en contactonderzoek doet.

Hoe dat er precies uit gaat zien, is niet bekend, maar in het ideale geval krijgt Nederland zo meer zicht op het virus. Dat was altijd een van de doelen van het kabinet, maar zodra de besmettingen een beetje stegen, verdween dat zicht in dikke mist.

Dozen met coronazelftesten. Het belang van deze testen neemt toe. Beeld ANP

Deens voorbeeld

Denemarken kan als voorbeeld dienen. Zij testen intensiever en hebben meer data waarmee zij gericht kunnen ingrijpen om een lompe, generieke maatregel als een lockdown te voorkomen. De Denen zijn ook snel met hun data. Zodra de labuitslag binnen is, is deze zichtbaar voor het Deense RIVM.

De OMT-leden en andere wetenschappers adviseren ook zoiets voor Nederland. Zij stellen een soort covid-weerbericht voor, met code geel, oranje en rood. “Hiervoor is goede monitoring van het virus nodig; de hele piramide van besmetting tot sterfte moet real-time in beeld zijn.” Dat staat nog ver af van de huidige situatie in Nederland, met aan elkaar geknoopte, trage en storingsgevoelige ict-systemen.

