Nederland gaat vakantiegangers niet repatriëren

Nederland en andere Europese landen gaan een zomervakantie op anderhalve meter tegemoet. Zoals bij alle maatregelen en versoepelingen die het kabinet afkondigde, geldt ook voor de vakanties dat reizigers zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en voor het naleven van de regels.

“De zomer wordt een periode van wel ontspannen, maar niet verslappen”, zo vatte premier Mark Rutte het tijdens zijn persconferentie van gisteravond samen. Op vakantie moeten Nederlanders waakzaam zijn. Rutte vraagt hun ‘minimaal’ de Nederlandse regels over hygiëne en afstand in acht houden. “Het is onverstandig om drukke uitgaansgebieden of clubs te bezoeken. En meld je bij klachten bij de lokale gezondheidsdiensten en alvast bij de GGD in Nederland.”

Het toestaan van toerisme past in de trend die het kabinet de afgelopen weken inzette. Bijna elke week worden één of meerdere coronabeperkingen (gedeeltelijk) losgelaten. Zo kondigde Rutte ook aan dat de basisscholen vanaf maandag weer volledig open gaan. Volgens onderzoeken van het RIVM en buitenlandse wetenschappers zijn hier geen belemmeringen voor: kinderen lijken het virus niet in grote mate te verspreiden.

Omdat het dagelijks aantal besmettingen laag blijft, staat het kabinet vanaf 15 juni reizen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Caribisch deel van het koninkrijk toe. In de meeste landen is het virus aan het uitdoven, na de grote piek in maart en april. Reizen naar landen waar dit nog niet het geval is, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, wordt afgeraden. Daar blijft het reisadvies oranje, in de rest van de EU gaat het naar geel, wat betekent dat er ‘gezondheidsrisico’s’ zijn. Maar ook hier geldt dat het slechts om adviezen gaat. Het kabinet kan niets verbieden.

‘Code geel is geen groen’

Het kabinet probeert toeristen over Nederland te verspreiden en ervoor te zorgen dat overal de anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Maar daarbuiten geldt, zoals bij alle maatregelen tot dusver, dat het kabinet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen rekent. Dat geldt zowel voor Nederlanders in het buitenland als voor toeristen die hierheen komen. Zij moeten zichzelf voorbereiden voor de reis en verstandig handelen. Rutte: “Wij leggen veel verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Toch zijn de meesten thuisgebleven. We hebben maar een fractie van het aantal boetes van andere landen uitgedeeld.”

Toeristen moeten van tevoren én op reis controleren of het reisadvies toch weer wordt aangescherpt. Mocht dat het geval zijn, dan wordt hen geadviseerd naar huis te gaan en bij thuiskomst in quarantaine te gaan. Nederland zal geen toeristen repatriëren. Rutte: “Je weet dat er risico’s zijn. Dan moet je zien veilig terug te komen en daar alle drukte te vermijden.” Waakzaamheid is geboden, was Rutte’s boodschap. “Code geel is geen groen.”

Het kabinet neemt ook risico’s met het toestaan van vakanties. Toerisme zorgt voor meer drukte op straat en voor meer reisbewegingen. Het virus gedijt goed in die omstandigheden. Zeker omdat ook reizen mogelijk wordt naar Europese regio’s waar het virus nog veel slachtoffers maakt, zoals Lombardije in Noord-Italië. Mogelijk komen er daarom negatieve reisadviezen voor gemeenten of regio’s.

De economische motieven om toerisme toe te staan zijn dringend. Niet voor niets opende juist het zwaar getroffen Italië, dat sterk leunt op toerisme, gisteren al de grenzen. Ook in Nederland profiteren juist de door de lockdown geraakte sectoren als de horeca, musea en andere attracties van het openen van de grenzen. Rutte, voor wie de publieke opinie ook als leidraad geldt, liet doorschemeren dat ook een rol speelt dat Nederlanders snakken naar meer vrijheden: “We willen erop uit. Dat is logisch na zo’n periode thuis.”

