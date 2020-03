Nederland gaat op slot, dit verandert er de komende tijd voor u

Werk

Werk zoveel mogelijk thuis en probeer de werktijden te spreiden, zodat de kans om elkaar te besmetten zoveel mogelijk wordt beperkt.

Scholen

Universiteiten mogen hoorcolleges alleen nog online geven. Het andere onderwijs blijft doorgaan. Kinderen die verkouden zijn, moeten wel thuisblijven. De scholen in het ba­sis-, voortgezet en middelbaar onderwijs blijven voorlopig gewoon open, net als de kinderopvang. Er zijn nog weinig kinderen en jongeren besmet en als ze ziek worden, zijn de risico’s relatief kleiner dan bij volwassenen, aldus het kabinet. Sluiting van scholen zou betekenen dat veel ouders vrij moeten nemen, wat in de zorg en andere sectoren grote gevolgen zou hebben, redeneert het kabinet, terwijl sluiting van scholen in deze fase relatief weinig bijdraagt aan de bestrijding van corona.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten met meer dan honderd bezoekers worden afgelast. Dat betekent: tot eind maart geen bezoek aan musea, theaters, popconcerten en sportwedstrijden. De kerken van de PKN hebben voor zondag alle diensten afgelast. Restaurants en winkels staan voor de beslissing hoeveel klanten ze binnenlaten.

Ouderen

Ouderen en mensen met een verlaagde weerstand kunnen beter niet meer het openbaar vervoer nemen, en grote gezelschappen vermijden. Ook kunnen ze beter geen bezoek thuis ontvangen.

Zorgpersoneel

Zorgpersoneel moet doorwerken bij verkoudheid of hoesten, omdat ze hard nodig zijn. Pas als daar koorts bijkomt, geldt het advies thuis te blijven. Het dringende advies aan hen is om niet op reis naar het buitenland te gaan. Het advies geldt ook voor wie in andere ‘vitale processen’ in de samenleving werkt, zoals de politie.

Thuis blijven

Voor iedereen in Nederland: blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bel pas de huisarts als de klachten erger worden.

Geen boetes

Voor dit alles geldt: het kabinet kan burgers niet dwingen thuis te blijven of om evenementen te vermijden. Er komen geen verboden of boetes. Premier Rutte doet een klemmend beroep op medewerking van iedereen: “Het effect is het grootst als we dit gevecht samen voeren, als iedereen zich aan de adviezen houdt.”