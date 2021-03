Nederland gaat na advies van het Ema weer prikken met AstraZeneca

Nederland hervat de vaccinaties met AstraZeneca. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid maakte dat donderdag bekend. Volgens De Jonge is de kans dat mensen na vaccinatie getroffen worden door trombose ‘extreem klein’. Hij baseert zich op nader onderzoek van Europees Geneesmiddelenbureau Ema, waarvan de conclusie donderdag naar buiten kwam. Artsen kunnen nu weer prikafspraken inplannen. Het vaccineren begint volgende week. Ook landen als Duitsland, Spanje, Portugal en Italië gaan AstraZeneca weer inzetten.

Het vaccin is volgens het Ema veilig en zeer effectief in de bestrijding van het coronavirus. Er zijn bijwerkingen, maar die leggen volgens het Ema veel minder gewicht in de schaal dan de gezondheidswinst. De zeldzame maar ernstige gevallen van trombose die in Europa na vaccinaties zijn gemeld hebben het Ema niet van mening doen veranderen. Wel komt op de bijsluiter de waarschuwing staan dat deze gevallen zijn waargenomen en krijgen zorgverleners de instructie om hier alert op te zijn. Ook het CBG, de Nederlandse medicijnautoriteit, vindt het verantwoord de vaccinaties te hervatten.

Geen harde conclusie van het Ema

Toen vorige week de eerste meldingen van trombose binnenkwamen, liet het Ema nog weten dat het er niet méér waren dan je zonder vaccinaties zou verwachten. Maar daarna bleken sommige mensen na de vaccinatie getroffen te zijn door ernstige stollingen die gepaard gingen met een tekort aan bloedplaatjes. Er zijn nu wereldwijd 25 patiënten bekend waarbij dit gebeurde. In de meeste gevallen leidde het tot een soort beroerte. Negen mensen zijn overleden.

Het ene na het andere land zette het vaccineren met AstraZeneca stop. En het Ema stelde een onderzoek in. Een harde conclusie kan het Ema niet trekken. Men heeft geen bewijs gevonden dat het vaccin de oorzaak van deze stollingen is, maar uitsluiten kan men het ook niet. Het blijft een zeer zeldzaam verschijnsel, benadrukte Ema-directeur Emer Cooke. “Twintig miljoen mensen hebben dit vaccin gehad. Het blijkt zeer effectief tegen het virus, waar wekelijks nog duizenden mensen aan overlijden.”

Een commissie van experts zet het onderzoek voort. Opvallend is bijvoorbeeld dat jongere vrouwen (jonger dan 55 jaar) naar verhouding vaak getroffen zijn. Het kan toeval zijn, het kan ermee te maken hebben dat deze groep vaker is ingeënt – veel landen hebben hun zorgpersoneel voorrang gegeven.

