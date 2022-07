Nederland dient eindelijk ook zijn coronaherstelplan in bij de Europese Commissie

De miljarden aan coronaherstelgeld liggen in Brussel al jaren klaar, maar Nederland talmde en treuzelde. Nu heeft ook de regering van Nederland, als laatste EU-land, geld aangevraagd.

In een gedetailleerd plan van bijna vijfhonderd pagina’s vertelt Nederland hoe het met de miljarden uit Brussel onder meer flink wil verduurzamen, de woningmarkt in beweging wil brengen en een slag wil maken tegen belastingontwijking en witwassen. Het zijn vooral terreinen waarop Brussel al langer vraagt of Nederland er een beetje mee op kan schieten of waarop het de ambitie flink heeft opgeschroefd.

Opvallend is vooral wat er niet staat: het woord hypotheekrenteaftrek. De Europese Commissie zou ook graag zien dat Nederland een einde maakt aan die regeling, die maakt dat Nederlandse huishoudens grote schulden hebben. Dat is deze coalitie niet van plan te doen. Nederland hoopt daarom nu dat andere woningmarkthervormingen, zoals het afschaffen van de jubelton, in de ogen van Brussel toch voldoende tellen als woningmarkthervorming om in aanmerking te komen voor het geld.

Braafste jongetje van de klas

Op andere terreinen is Nederland meer dan het braafste jongetje van de klas. Brussel eiste dat zeker 37 procent van het plan zou bestaan uit duurzame maatregelen – daar zit Nederland boven. Ook plant het meer dan de gevraagde 20 procent voor digitaletransitiemaatregelen. Het probeert zelfs tegemoet te komen aan kritiek die Brussel nog moet gaan formuleren.

De maatregelen waar Nederland het geld voor aanvraagt zijn voor Nederlanders geen verrassing. Allemaal waren ze al aangekondigd. Zo wil Nederland de arbeidsmarkt hervormen zodat er een einde komt aan schijnzelfstandigheid van zzp’ers, wordt de vliegbelasting verhoogd en komen er grote projecten voor windenergie op zee. In de plannen staat ook dat Nederland het aantal plaatsen op de intensive care wil vergroten, zodat het beter is voorbereid op pandemieën.

Nederland heeft dient voor 5,2 miljard euro plannen in. Het gaat ervan uit dat er in de onderhandelingen met de Europese Commissie nog delen zullen sneuvelen.

Er is enige haast bij

Als alles goed gaat, geeft de Europese Commissie in het najaar zijn goedkeuring aan het plan. De eerste bedragen zullen dan in het tweede kwartaal van 2023 naar de bankrekening van de Staat der Nederlanden worden overgemaakt. Er is enige haast bij, de hervormingen moeten hun beslag hebben gekregen in 2029.

Mocht het Nederlandse plan worden goedgekeurd, dan hebben 25 landen hun gevraagde coronamiljarden. Aan Polen is nog niets uitgekeerd omdat het eerst hervormingen moet doorvoeren in de rechtsstaat. Ook Hongarije kreeg nog geen cent, omdat de Commissie niet vertrouwt dat het in de juiste zakken belandt.

