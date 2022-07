Nederland biedt nabestaanden van slachtoffers Srebrenica ‘diepste excuses’ aan

De namen van vijftig nieuw geïdentificeerde mannen en jongens, die in juli 1995 in Srebrenica zijn vermoord, zullen maandag over het Malieveld echoën. Diezelfde dag worden deze mannen en jongens herbegraven in het dorp Potocari in Bosnië en Herzegovina, dat net buiten de voormalige enclave Srebrenica ligt. Bij die herdenking is minister van defensie Kajsa Ollongren aanwezig. Zij bood daar namens Nederland excuses aan aan de nabestaanden die hun familieleden verloren tijdens de massamoorden aldaar.

“De internationale gemeenschap faalde in de bescherming van de mensen van Srebrenica”, zei Ollongren in de toespraak. “Daarvoor bieden wij onze diepste excuses aan.”

Die excuses komen voor een deel van de nabestaanden te laat. Zij zijn verbolgen dat de excuses aan de militairen van Dutchbat-III eerder kwamen. Vorige maand boden Ollongren en minister-president Rutte namens het Nederlandse kabinet excuses aan aan de veteranen van Dutchbat-III: de vredesmissie die in opdracht van de Verenigde Naties de enclave Srebrenica moest beschermen tegen de Bosnisch-Servische troepen die het dorp omsingelden.

Minister-president Mark Rutte en minister Kasja Ollongren van defensie op een bijeenkomst van veteranen van Dutchbat-III in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De militairen die in 1995 de Bosnische enclave Srebrenica moesten bewaken, krijgen eerherstel van het kabinet. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP

Dutchbat werd onder de voet gelopen en kon een massamoord op de mannelijke bevolking niet voorkomen. Het resulteerde in de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Duizenden mannen en jongens die hun toevlucht zochten in de enclave zijn vermoord. Ook mensen die hun toevlucht zochten op de basis van Dutchbat zijn na de inval overgedragen aan de Bosnisch-Servische troepen, en werden vervolgens om het leven gebracht.

Wanhopig op zoek naar gerechtigheid

De Nederlandse staat is daarvoor aansprakelijk gesteld. De Nederlandse blauwhelmen zijn met een ontoereikend mandaat de oorlog in gestuurd, zei Ollongren vorige maand tegen veteranen. Ook stak het kabinet de hand in eigen boezem voor de manier waarop zij na terugkomst in Nederland werden behandeld.

Slachtoffers en nabestaanden van de genocide in Srebrenica vragen al jaren om erkenning vanuit Nederland. “De nabestaanden zijn wanhopig op zoek naar gerechtigheid”, sprak een nabestaande bij een eerdere herdenking. “Het is schrijnend hoe zij jaar na jaar tijdens de rechtszittingen in Den Haag moeten horen hoezeer Nederland zijn handen van Srebrenica probeert af te trekken.” Dat de veteranen eerder excuses kregen, stak vele nabestaanden.

Voorafgaand aan de herdenking op het Malieveld maandagmiddag lopen de aanwezigen een vredesmars over een symbolische route van 11 kilometer tussen Wassenaar en het Malieveld. De herdenking is te volgen via een livestream op de website van het herdenkingscomité.

