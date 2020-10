NCTV: extremistische neigingen bij deel corona-activisten

In de ‘brede, gemêleerde activistische bovenlaag’ van de groep mensen die zich tegen het coronabeleid keert bevindt zich een ‘radicale onderstroom met extremistische gedragingen’ zoals het belagen van politici en journalisten en het intimideren van politiemensen. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, gisteren geschreven in zijn ‘Dreigingsanalyse’, een rapport dat een paar keer paar jaar verschijnt.

Volgens de NCTV bestaat de groep anti-lockdowndemonstranten uit mensen van allerlei slag, die om verschillende redenen de straat op gaan: vanwege wantrouwen tegenover de overheid, maar ook vanwege argwaan tegenover de media en de wetenschap. Ook sommige protesterende boeren en voetbalhooligans horen in het rijtje thuis. Wat hen bindt zijn “gevoelens van onrechtvaardigheid, groot onbehagen of een andere werkelijkheidsbeleving”, aldus de NCTV.

Noodklok

Een klein deel van deze groep heeft extremistische neigingen, schrijft Aalbersberg. Hoe groot de groep geradicaliseerde demonstranten precies is, is niet duidelijk. Aalbersberg schat in dat het per groep om ‘enkele tientallen’ mensen gaat. Sociale media werken verharding van de groep anti-overheidsdemonstranten in de hand. “Er is een online context ontstaan waarbinnen de drempel om tot extremistische gedragingen te komen wordt verlaagd. Deze context versterkt polarisatie en leidt in een enkel geval tot verharding, intimidatie of oproepen tot geweld.”

Eerder deze week luidde Kamervoorzitter Khadija Arib de noodklok over de coronademonstraties op het Plein in Den Haag, voor de Tweede Kamer. Arib deed een dringende oproep aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen om een einde te maken aan de demonstraties, omdat sommige demonstranten politici aanklampen of toeschreeuwen. Volgens Arib wordt dit door politici als ‘zeer intimiderend’ ervaren.

Op dezelfde dag dat de NCTV met het rapport naar buiten kwam, besloot de NOS om het NOS-logo van satellietbusjes te gaan verwijderen. Reden daarvoor is het toenemende aantal bedreigingen aan het adres van medewerkers. “Vrijwel dagelijks worden collega’s die onderweg zijn, geconfronteerd met opgestoken middelvingers, er wordt afval naar ze gegooid, ze worden afgesneden op de snelweg en een enkeling remt zelfs hard vlak voor onze auto`s”, schreef Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws in een verklaring.

Olievlek

Het aantal bedreigingen nam sinds het begin van de coronacrisis flink toe, zei Gelauff tegen Trouw. Anti-viruswoede speelt zeker een rol bij die bedreigingen, maar volgens de hoofdredacteur is het breder dan dat. “We hebben een poosje de boeren gehad die vanalles riepen over de journalistiek. Nu zit het weer in de hoek van de anti-lockdowndemonstranten. De coronacrisis heeft het al gepolariseerde debat alleen maar versterkt.” Gelauff vindt dat de Amerikaanse president Trump vooral veel te verwijten valt. “De negatieve manier waarop hij over de pers praat heeft zich als een olievlek verspreid.”

Minister Arie Slob van Media reageerde gistermiddag in de Tweede Kamer op het besluit van de NOS: “Handen af van onze pers. Laat journalisten veilig hun werk doen en laat ze dat op een onafhankelijke wijze doen.” Slob zei het ‘heel serieus’ te nemen. De minister is al in gesprek met journalistenorganisaties om het probleem aan te pakken.