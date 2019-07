Navo geeft per ongeluk toe: er liggen écht kernwapens op Volkel

Dat meldt de Vlaamse krant De Morgen op basis van een conceptrapport van de Navo-assemblee van parlementariërs van de 29 lidstaten. De onlinetekst van het definitieve rapport is inmiddels aangepast en de verwijzing naar onder meer Volkel is weggehaald.

In de oorspronkelijk tekst stond dat de VS ongeveer 150 kernwapens bij bondgenoten in Europa hebben opgeslagen, die door zowel Amerikaanse als geallieerde vliegtuigen kunnen worden afgeworpen.

‘Deze bommen zijn opgeslagen op zes Amerikaanse en Europese bases: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Incirlik in Turkije’, citeert De Morgen uit het conceptrapport.

'Die malle dingen’

Het rapport ‘A new era for nuclear deterrence?’ dateert van april en was bestemd voor de vergadering in juni van het Navo-parlement in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Vorige week verscheen de definitieve versie online. Daarin staat: ‘Vaak genoemde Europese bondgenoten met geschikte vliegtuigen zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.’ Een Vlaamse parlementariër van de partij Groen, die in Bratislava was, had het concept doorgespeeld aan De Morgen.

Over Amerikaanse kernwapens op Volkel is al vaak gespeculeerd. De Nederlandse regering heeft de aanwezigheid van 22 kernwapens op de Nederlandse basis nooit bevestigd of ontkend, omdat het een officieel staatsgeheim is. Wel klapten de oud-CDA-premiers Ruud Lubbers en Dries van Agt in 2013 uit de school over de atoomwapens op Volkel. Lubbers had het toen over ‘die malle dingen’.

