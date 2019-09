Natuurorganisaties willen weten: waar blijft de schadevergoeding voor de aangespoelde containers?

Van de in de Noordzee verloren containers zijn er nog steeds 47 zoek. De containers zijn beland op stranden, dijken en zandplaten. Dankzij massale opruimingsacties is veel lading geborgen.

“De direct gemaakte opruimkosten zijn slechts deels vergoed”, zegt Lutz Jacobi, voorzitter van de Waddenvereniging. Zo staat er nog een rekening open van bijna 3,5 miljoen euro. 2,6 miljoen is geclaimd door het Rijk, de rest door gemeenten. De Waddeneilanden samen hebben een rekening ingediend van een kleine drie ton voor bergings- en opruimkosten.

Samen met andere natuurorganisaties schreef de Waddenvereniging een open brief aan MSC-topman Aponte, waarin ze de reder vragen om eindelijk in actie te komen.

Granulaat op de stranden

Eerder al liet minister Nieuwenhuizen doorschemeren dat ze het getreuzel van MSC zat is. Jacobi: “De schadevergoeding laat lang op zich wachten omdat het verzekeringswerk is. Maar ondertussen kan MSC, ’s werelds grootste reder, wel zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Niet alleen door de rekening te voldoen, ook door scheepsroutes te verleggen en te investeren in een fonds. Daarmee kan het ruimen van aangespoelde rommel ook in de toekomst worden betaald. “Nog steeds vinden we in de Wadden en op de stranden bijvoorbeeld granulaat, piepkleine korrels, dat uit de containers is aangespoeld.”

Uit het fonds kunnen ook nieuwe bergings- en opruimingsmethoden worden ontwikkeld, meent Jacobi. De vrees is dat met het stormseizoen, dat in oktober weer aanbreekt, opnieuw allerlei rommel zal aanspoelen op de stranden. “Ook daarover willen we graag met MSC in gesprek.”

