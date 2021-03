Natuurliefhebbers in Oirschot staan lijnrecht tegenover oud-Dakar-rijder. ‘Hij heeft geen respect voor de natuur’

Als advocaat moet Rogier Hörchner zijn woorden zorgvuldig wegen. “Laat ik het zo zeggen, ik heb begrip voor de mensen die zeggen dat dit geen zuivere koffie is. Er gebeuren bijzondere dingen, terwijl de zaak zo simpel is. We hebben iemand die aan de lopende band werkzaamheden verricht die tegen het bestemmingsplan ingaan. Deels zonder vergunningen. In plaats van in te grijpen hebben we een gemeente die met een overvaltactiek deze meneer zelfs wil tegemoetkomen. Heel onfatsoenlijk allemaal.”

Eerst het meest recente hoofdstuk, de overvaltactiek waarop de advocaat van de Werkgroep Natuur en Landschap Oost-, West- en Middelbeers (WNL) doelt. De gemeente Oirschot kondigde anderhalve week geleden op een namiddag aan dat de Kromvensedijk in Middelbeers zou worden verhard. De volgende ochtend al. In alle vroegte blokkeerden zeven actievoerders dit zandpad, dat leidt naar de villa van voormalig transportondernemer en Dakardeelnemer Jan de Rooy. De politie keek toe, de gemeente kon weinig anders dan het werk afblazen.

Allemaal in strijd met goed natuurbeheer

De scène is de zoveelste aflevering in het al twee jaar durende geschil rond de villa. Sinds De Rooy zijn grote perceel langs de Landschotse Heide aankocht, steggelen natuurliefhebbers, gemeente en de nieuwe bewoner doorlopend over wat er wel en niet mag in de bufferzone van dit internationaal beschermde Natura 2000-gebied. Dinsdag treffen de partijen elkaar weer eens in de rechtbank. Er staan zeven dossiers op de rol.

De voormalige rallyrijder is flink aan de slag gegaan na de aankoop van zijn perceel. Een greep: de oude villa is afgebroken, een nieuwe daarvoor in de plaats gekomen, er zijn talloze bomen gekapt, De Rooy heeft zijn grond afgebakend met 850 meter aan hekwerk, bestrating aangelegd en waterputten op zijn terrein geslagen. Behalve de nieuwe villa – want er rust een woonbestemming op een gedeelte van de grond – is dit allemaal in strijd met goed natuurbeheer en het geldende bestemmingsplan, stelt de WNL. Maar de gemeente weigert te handhaven, zegt advocaat Hörchner. “Terwijl dit een heel gevoelig natuurgebied is.”

Maar ook De Rooy is ontevreden. Hij stapte eind 2019 naar de rechter om af te dwingen dat het 400 meter lange zandpad naar zijn villa werd verhard. Tijdens zijn werkzaamheden blijkt het pad slecht bestand tegen de zware voertuigen die hij inzet. De rechter verwerpt de eis, aangezien De Rooy welbewust in de natuur is komen wonen en het pad enkel naar zijn villa en een recreatiewoning leidt. De gemeente betoogt op de zitting dat het bestemmingsplan bovendien niet toestaat om zonder vergunning te verharden.

Hij kapt alle bomen voor zijn villa

Had hij het als natuurliefhebber niet zo erg gevonden, dan had Hans Smulders er waarschijnlijk om moeten lachen. Een jarenlang met een vrachtwagen door de Sahara racende trucker die een zandpad weg wil hebben, Smulders vindt het maar ironisch. Met zijn honden wandelt hij bijna dagelijks over de Landschotse Heide en passeert regelmatig de villa van De Rooy. “Dat zandpad is ecologisch erg belangrijk. Vogels nemen daar stofbaden, insecten maken er nestholtes. Andere dieren kunnen zich vanwege het hek niet meer verplaatsen. Als je daar gaat wonen, moet je respect voor de natuur hebben. Deze meneer heeft dat niet; hij kapt alle bomen voor zijn villa om de vennen op de heide te kunnen zien.”

De gemeente haalde zich op haar beurt de woede van omwonenden op de hals door bij de eigen vergunningverlener een vergunning aan te vragen om alsnog het zandpad naar de villa te verharden. Waarom de gemeente daarvoor koos, is niet bekend.

Monument in het groen

Die aanvraag trok ze na de ontstane commotie in om vorige week toch plotsklaps de werkzaamheden aan te kondigen. Een vergunning zou niet meer nodig zijn. Reden voor de lokale partij Sociaal Progressief Oirschot om een interpellatiedebat aan te vragen. “Dit is de gemeente Oirschot onwaardig”, zegt fractievoorzitter Arnold de Vries. “We noemen ons een monument in het groen, dan willen we van het college wel eens horen waarom de natuurwaarden hier zo worden verkwanseld. De manier waarop komt bovendien heel vervelend over. Logisch dat dit emotie oproept bij de burgers.”

Zowel de gemeente Oirschot als Jan de Rooy (via zijn advocaat) laten weten geen vragen over de kwestie te willen beantwoorden.

Lees ook

De eis bij nieuwbouw moet zijn: natuur in, rondom en in de buurt van de woning

Elk nieuwbouwproject moet verplicht rekening houden met dieren, groen en klimaat, vinden de opstellers van het Manifest Bouwen voor Natuur.