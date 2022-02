Nationaal Archief worstelt met roofkunst in collectie bij Indonesië-tentoonstelling

Het Nationaal Archief wil dat er een onderzoek komt naar de vraag of koloniale collecties die het in bezit heeft teruggegeven moeten worden aan het land van herkomst. Adviesorgaan de Raad voor Cultuur zou daarover een advies moeten geven aan de regering.

Aanleiding voor het onderzoek is een collectie van het Nationaal Archief, die vanaf vrijdag te zien is in de omstreden tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum. Daar worden persoonlijke eigendommen van Indonesiërs tentoongesteld die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog door Nederland in beslag zijn genomen, zoals foto’s, armbanden, spotprenten en pamfletten.

De eigendommen werden destijds geconfisqueerd door de Netherlands Forces Intelligence Service (Nefis), die inlichtingen verzamelde tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Volgens een woordvoerder van het Nationaal Archief ‘is het de vraag hoe rechtvaardig die inbeslagname was’. “Daar is geen verder onderzoek naar gedaan, dus die vraag kunnen wij nu niet beantwoorden. Maar we vragen ons nu wel af hoe we hiermee om moeten gaan.”

‘Beslissing is niet aan ons, maar aan het Rijk’

Begin vorig jaar beloofde het kabinet geroofde cultuurgoederen zoals kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en menselijke resten uit voormalige koloniale gebieden die zich in de Rijkscollectie bevinden, terug te geven als een land daarom vraagt. Volgens de woordvoerder van het Nationaal Archief werden archieven zoals de Nefis-collectie daarbij echter buiten beschouwing gelaten. “Dat vinden wij jammer, en we zouden graag zien dat er alsnog een advies komt over de vraag hoe wij om moeten gaan met koloniale collecties in ons beheer.”

Het Nationaal Archief heeft zelf geen nader onderzoek gedaan naar de herkomst van de collectie. Wel is er al een aantal jaren geleden een interne werkgroep ingesteld die zich buigt over de vraag hoe moet worden omgegaan met koloniale collecties. Die inventariseert welke collecties die het Nationaal Archief beheert ‘mogelijk vragen zou kunnen oproepen over het eigendom’, zegt de woordvoerder.

“Maar uiteindelijk is het niet aan ons om te bepalen wat er met de collecties moet gebeuren”, zegt de woordvoerder. “Wij beheren de collecties, maar ze zijn eigendom van het Rijk.” Over de specifieke collectie die nu tentoongesteld wordt in het Rijksmuseum, is eerder ook contact geweest met het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daar is echter geen duidelijkheid uit gekomen.

Het ministerie was niet direct bereikbaar voor commentaar.

