Natalie mailt en belt tegen de hogere energieprijzen

Het geluid van de wind komt door de kieren van haar huurwoning, vertelt Natalie aan de telefoon. Om het binnen warm te krijgen zette ze haar kachel onlangs voor een paar uur op 21 graden. Er gaat immers veel warmte weg en ze had geen zin om in de kou te zitten. Daarbij had Natalie zoiets van: Ik betaal 770 euro per maand aan energiekosten, dan kan ik daar maar beter gebruik van maken.

Het hele jaar wordt ze – Natalie ontvangt een bijstandsuitkering van 1064 euro per maand – geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Vorige maand beschreef Trouw haar situatie. Toen beloofden haar energieleverancier Innova Energie en de gemeente Amsterdam, in een brief van wethouder Marjolein Moorman, met haar contact op te nemen om haar te helpen.

Aanvankelijk leverde dit niks op. Natalie zou worden gebeld door een medewerker van Moorman. Maar het bleef stil, stelt ze. Afgelopen donderdag nam de medewerker alsnog contact op, nadat de Trouw-verslaggever de gemeente had gebeld waarom er nog geen contact was opgenomen. Tot toezeggingen kwam het niet.

Een voorstel voor een vaste prijs van 605 euro per maand

Het contact met Innova Energie verliep in eerste instantie ‘raar’, zegt ze. Commercieel directeur Achmed Badloe had gezegd dat Innova Energie bereid is om met Natalie te kijken naar ‘mogelijkheden om energie te besparen of om naar een (voordeliger) energiecontract voor bepaalde tijd met vaste tarieven te gaan’.

Natalie nam zelf contact op met de energieleverancier. De naam Achmed Badloe zei de medewerkster niets. Ook de naam van de directeur kende de medewerkster niet. Vreemd, vond Natalie. “Als ik ergens werk, weet ik wie mijn directeur is.”

Na een tweede mail komt Innova Energie met twee voorstellen met een vaste prijs, waardoor ze minder betaalt dan de huidige 770 euro per maand. Hooguit betaalt ze dan rond de 605 euro per maand. “Aan haar de keuze”, zegt Badloe telefonisch aan de verslaggever. Natalie gaat erover nadenken. Badloe voegt eraan toe dat Natalie het verschil aan niet-verbruikte energiekosten bij de jaarafrekening terugkrijgt.

Ze krijgt alsnog bijzondere bijstand

Ook toonde Natalie zich verrast door Ymere. De woningcorporatie meldde dat haar huurwoning energielabel D heeft. Zelf zag Natalie via enkele websites, zoals energielabel.nl, dat haar huis energielabel E heeft. Ymere zegt het uit te zoeken.

In afwachting hiervan ontving ze de afgelopen weken goed nieuws. Vanwege de hogere energietarieven heeft Natalie met terugwerkende kracht recht op bijzondere bijstand vanaf 1 juli van 196 euro per maand. Ook profiteert ze, door het besluit van het kabinet afgelopen week, vanaf 1 januari van een lagere energierekening door het verruimde prijsplafond en voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van 190 euro per maand. Daarnaast krijgt ze gemeentelijke energietoeslagen.

Met al deze steun komt Natalie een eind. Ze geeft niet op. Tegelijkertijd beseft ze dat niet iedereen daar tot toe in staat is en wordt gehoord door instanties. “Je moet blijven mailen en bellen, met de gemeente, met de woningcorporatie, met de energieleverancier. Als dit mij lukt, zou ik het een ander ook adviseren. Want als je niet mondig genoeg bent, kun je zwaar in de problemen komen.” En een stuk in de krant helpt wellicht ook.

