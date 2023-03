Nareizigers naar Zevenaar om Ter Apel te ontlasten

Nareizende gezinsleden van in Nederland erkende vluchtelingen kunnen zich vanaf nu altijd melden in Zevenaar. In het Gelderse dorp is al een locatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en die is nu zo ingericht dat hier de procedure van alle nareizigers kan worden afgehandeld. Deze verandering moet ervoor zorgen dat het in de toekomst minder druk is bij het algemene aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Het landelijke opvangorgaan Coa heeft al veel langer de wens om het aantal nareizigers dat naar Ter Apel komt te minimaliseren. Bij dit aanmeldcentrum in de provincie Groningen is het vaak erg druk of, zoals in de zomer van vorig jaar, te druk. Toen sliepen honderden asielzoekers buiten de poort. De drukte valt samen met de toename van het aantal verzoeken om asiel en nareis, sinds het najaar van 2021.

Kort gezegd lopen nareizigers bij het aanmeldcentrum in Groningen vooral in de weg. Ze hebben al een gezinslid met een verblijfsstatus in Nederland – anders waren ze geen nareiziger – en hun procedure heeft normaliter niet veel voeten in de aarde. Nareizigers hebben namelijk al een recht om in Nederland te verblijven. Door deze groep vluchtelingen op een andere locatie te ontvangen wordt Ter Apel flink ontlast.

Wekelijks melden zich namelijk tussen de 200 en 300 nareizende gezinsleden in Nederland. In de drukke zomermaanden steeg dit aantal vorig jaar boven de 400. Een deel van deze mensen heeft bij aankomst tijdelijk een opvangplek nodig omdat hun familielid nog geen geschikte woning heeft.

Drie hotels

Die tijdelijke opvang voor nareizigers heeft het Coa geregeld. Eén hotel in Zevenaar en twee hotels in Duiven zijn beschikbaar voor de gezinsleden om even te kunnen verblijven, tot hun papierwerk is geregeld en er een opvangplek op een locatie elders in het land is gevonden, als dat nodig is. Hierbij geniet een locatie in de buurt van de familie de voorkeur, laat een woordvoerder van het Coa weten.

Intussen probeert het Coa de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) te verleiden tot het openen van een aparte opvanglocatie voor nareizigers. Eind januari diende het opvangorgaan een ‘formeel’ verzoek in bij de gemeente voor het openen van een locatie voor 300 mensen die in afwachting van hun proces in Zevenaar even een plek nodig hebben.

Gesprekken tussen het Coa en Noordoostpolder lopen al sinds het najaar, toen bekend werd dat er in de gemeente toch geen extra aanmeldcentrum voor asielzoekers komt vanwege het gebrek aan draagvlak in de regio. Volgens het Coa zijn de gesprekken momenteel ‘concreet’, maar het is nog niet bekend waar de locatie precies komt.

Vorig jaar kwamen er bijna 11.000 nareizigers naar Nederland, ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. Dit aantal lag eigenlijk nog hoger, ware het niet dat tussen oktober en december de zogeheten nareismaatregel van kracht was, waarmee gezinshereniging van vluchtelingen werd vertraagd. De hereniging van circa 1200 gezinsleden vond daarom niet in 2022 plaats, maar dit jaar. In februari zette de hoogste bestuursrechter een streep door de maatregel, die was namelijk onwettig.

