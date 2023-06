Nabestaanden Toon Francken hoeven niet te betalen voor schoonmaak van gigantische drugsdump

De nabestaanden van Toon Francken draaien niet op voor de opruimkosten van een grote partij drugsafval op het terrein van hun overleden vader. De Brabantse gemeente Zundert hield de hoogbejaarde man verantwoordelijk voor een van de grootste lozingen van chemisch drugsafval ooit ontdekt. 20.000 kuub grondwater raakte daardoor ernstig verontreinigd. Maar de Raad van State geeft de familie Francken nu gelijk.

Tot aan zijn dood, eind vorig jaar, hield de negentiger vol dat hij niks wist van de gedumpte chemicaliën, die in 2020 werden ontdekt in een sloot naast zijn perceel. In Trouw legde hij twee jaar geleden uit een slachtoffer van drugscriminelen te zijn. Ook zijn zoon Patrick zei tegen de krant niet te begrijpen waarom zijn vader zo hard werd aangepakt. Later bleek Patrick zelf meermaals te zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor xtc-productie en bezit van drugschemicaliën.

Twistpunt: de locatie van de lozing

Zundert, dat al 70.000 euro uitgaf aan tijdelijke maatregelen om de vervuiling te stoppen, hield voet bij stuk: Francken moest die kosten terugbetalen en een saneringsplan opstellen. Patricks strafblad speelde daarbij geen rol volgens de gemeente. Ten tijde van de drugsvondst zat zoon Francken in de cel.

De juridische strijd draaide om de locatie van de lozing. Aanvankelijk oordeelde een onderzoeksbureau dat de bron van de lozing vermoedelijk op gemeentegrond lag. Later werd een nieuw bureau ingeschakeld, dat concludeerde dat de dumplocatie op het omheinde terrein van Francken ligt. In dit geval kan onder de Wet bodembescherming de grondeigenaar verantwoordelijk worden gehouden voor de sanering van alle vervuilde grond.

Tegen die plotselinge ommezwaai van Zundert ging Francken in bezwaar. Na zijn dood boog de Raad van State zich over de vraag of zijn nabestaanden de sanering moesten betalen, die volgens ruwe schattingen een half tot een miljoen euro gaat kosten. Volgende maand zou de schoonmaak moeten beginnen. Maar de rekening? Die gaat toch naar Zundert, zo is nu bepaald.

