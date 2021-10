Naast het nieuws

27 oktober 2021

Het interieur van de vernieuwde Thalys-trein op Amsterdam Centraal. De nieuw ontworpen hogesnelheidstrein met een grotere capaciteit moet de CO2-uitstoot per kilometer per ­passagier verlagen. Beeld ANP

26 oktober 2021

De gepensioneerde huisarts Tony Newton verzorgt zijn prijswinnende vier seizoenen-tuin bij zijn huis in Walsall in het Engelse graafschap West Midlands. Beeld AP

23 oktober 2021

De penisplant die in de kas van Hortus Botanicus in Leiden staat, bloeit niet zo vaak. Volgens plantenkenners is het pas de derde keer dat deze Amorphophallus decus-silvae dit in Europa doet. De plant groeit in het wild alleen op Java. Beeld Lex van Lieshout, ANP

22 oktober 2021

In Hongkong hoopt een reisbureau een gat in de markt te hebben gevonden: een slaap­verwekkende bustour. Inwoners die heerlijk wegdoezelen tijdens lange reizen, kunnen sinds zaterdag hun ogen dichtdoen tijdens een vijf uur durende ‘Sleeping Bus Tour’. De eerste rit was uitverkocht. Beeld AP

21 oktober 2021

Welke grap paus Franciscus hier maakt tijdens zijn wekelijkse audiëntie in het Vaticaan zullen we vermoedelijk nooit kunnen achterhalen, maar de aanwezige nonnen kunnen er in elk geval smakelijk om lachen. Beeld EPA

20 oktober 2021