Naast biertjes gaan er weer ballonnetjes over de toonbank van feestcafés in Veenendaal

Cafés in Veenendaal mogen weer lachgas verkopen. De burgemeester van die Utrechtse gemeente wilde de razendpopulaire ballonnetjes begin vorig jaar verbieden in de horeca, maar vrijdagmiddag zette de rechtbank Midden-Nederland een kruis door die plannen. De burgervader is niet bevoegd om een lachgasverbod in kroegen in te stellen.

In januari 2020 besloot de burgemeester van Veenendaal de regels voor exploitatievergunningen van horeca aan te scherpen. Vooruitlopend op een algeheel landelijk verbod wilde hij het bezit en de verkoop van lachgas aan banden leggen, omdat hij vreesde voor gezondheidsproblemen bij de jeugd. Met name de combinatie van alcohol met de ballonnetjes, die bij het inhaleren vrijwel direct voor een kortstondige soort roes zorgen, zou volgens hem kunnen leiden tot schade.

Twee café-eigenaren voelden niets voor dat verbod. De horecaondernemers erkennen dat excessief gebruik van lachgas gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Maar zij snapten niet dat de burgemeester juist de horeca op de korrel nam. In de cafés wordt toezicht gehouden, benadrukten de uitbaters voor de rechter. Het barpersoneel geeft voorlichting en verkoopt geen ballonnen aan minderjarigen.

Bovendien stelden de café-eigenaren dat de burgemeester bij wet niet bevoegd is om een lachgasverbod op te leggen met het oog op mogelijke gezondheidsschade. Ook de openbare orde zou volgens hen geen goede reden zijn om het ballonnetjesgebruik in cafés te verbieden -want incidenten zijn er niet geweest in Veenendaal.

De rechter gaf de uitbaters vrijdag gelijk. Het is aan de wetgever in Den Haag om het lachgasgebruik een halt toe te roepen, concludeerde die, niet aan een burgemeester. Een burgemeester mág wel voorschriften opleggen aan een exploitatievergunning, maar alleen in het belang van de openbare orde. En die is in Veenendaal niet in het geding. Ook van een dreigende verstoring is geen sprake, noch van een acute situatie rondom de veiligheid of gezondheid van de Veenendalers.

Op dit moment zijn de ballonnetjes nog legaal in Nederland, lachgas is niet in strijd met de Opiumwet. Mogelijk verandert dat binnenkort. Het demissionair kabinet werkt aan een landelijk verbod op lachgas. De verwachting is dat lachgas in 2022 op lijst II van de Opiumwet staat, samen met andere softdrugs. Dan kan het bezit van en de handel in lachgas leiden tot een boete. De bedoeling was dat het landelijk verbod eerder in zou gaan, maar vanwege gebrek aan geld voor handhaving stelde het kabinet het verbod uit.

