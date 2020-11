Naast begraven of cremeren kun je je lichaam straks ook laten oplossen: hoe werkt dat?

Er zijn momenteel vier opties na iemands overlijden in Nederland: begraven, cremeren, een zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. En straks komt daar dus resomeren, het oplossen in vloeistof, bij. Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken neemt het advies van de Gezondheidsraad over om resomeren als nieuwe vorm van lijkbezorging toe te staan. Volgend jaar komt er een wetsvoorstel, zo schreef zij gisteren aan de Tweede Kamer.

In sommige landen mag resomeren al langer, zoals in Canada, Australië en een deel van de Verenigde Staten. In Europa is het dierenuitvaartcentrum Venlo de enige die de techniek toepast. Dat mag, omdat het om dieren gaat.

Het uitvaartcentrum staat middenin een volksbuurt. In een kleine bedrijfsruimte met spierwitte tegeltjes op de muren en blauwe plastic gordijnen staat een grote machine, de resomator. “De overleden hond, kat of koikarper gaat erin en in de machine zorgt een chemisch proces ervoor dat het ontbinden op standje turbo gaat”, legt directeur Sandro Volpe uit. Binnen 20 uur zijn er enkel botten over, die vervolgens worden vermalen tot schoon, wit as.

Wat is resomeren? Bij resomeren, ook wel alkalische hydrolyse genoemd, vindt een chemisch proces plaats waarbij een lichaam in een drukvat met heet water worden geplaatst en met behulp van kaliumhydroxide zeer snel worden ontbonden. Het lichaam wordt als het ware opgelost. Na drie uur zijn er botten over die worden vermalen tot een wit poeder, veel schoner dan de as die overblijft na een crematie. De restvloeistof kan worden afgevoerd of worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het vervaardigen van biogas. Uit onderzoek van onder meer de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) blijkt dat resomeren milieuvriendelijker is. De methode verbruikt zo’n 90 procent minder energie dan een crematie en er is veel minder uitstoot van schadelijke stoffen. Ook komt er geen fijnstof vrij.

Het klinkt misschien luguber, maar dat is het volgens Volpe zeker niet. “Er worden geen zuren gebruikt, maar zouten. Het is weliswaar een chemisch, maar ook een heel schoon proces.”

Eigenaar Sandro Volpe bij de resomeermachine. Beeld Laurens Eggen

Het resomeren van mensen gaat eigenlijk hetzelfde, maar met een net wat andere machine onder hoge druk en hogere temperatuur, waardoor het hele proces amper drie uur duurt. Dat Volpe de eerste is in Europa, is volgens hem een kwestie van timing. “Ik wilde een dierenuitvaartcentrum openen in Venlo en hoorde over deze techniek, die schoner en milieuvriendelijker is dan cremeren. Er is geen sprake van stank of overlast, geen uitstoot. In Amerika kocht ik een resomator. Omdat er al gekeken werd naar resomeren in Nederland, kreeg ik een testvergunning. We draaien sinds begin van dit jaar.”

Het uitvaartcentrum runt hij naast een baan, hij kan er nog niet van leven. Wel komen er inmiddels uitvaartondernemers uit heel Europa kijken hoe het proces verloopt. De uitvaartbranche lobbyt al langer om resomeren toe te staan, zodat mensen meer keuzevrijheid hebben. Uit onderzoek van de branche blijkt dat ongeveer een op de vijf mensen voor resomeren zou willen kiezen, als die optie er is.

Links het eindproduct van een vlamcrematie en rechts het product van de resomatie. Beeld Laurens Eggen

Nancy Joosten liet haar hond Farah in maart inslapen omdat ze erg ziek was en veel pijn had. “Ik wist dat ze hier deze nieuwe techniek toepasten en wilde dat graag voor Farah. Ik houd niet van vuur en onze hond was dol op zwemmen. Dit was haar laatste duik. Haar as namen we mee naar huis, die is heel mooi en zuiver. Ik zou het voor mezelf ook wel willen.” Ze lacht voorzichtig. “Al ben ik liever niet als eerste aan de beurt. Dat is me een beetje te snel.” Naar verwachting wordt resomeren vanaf eind volgend jaar wettelijk toegestaan.

Lees ook:

Wie geen begrafenis of crematie wil, kan zich tot tuinaarde laten verwerken

Amerikanen in de staat Washington krijgen binnenkort, naast begraven en cremeren, nog een derde optie voor na hun overlijden: composteren.