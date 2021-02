Naar de kroeg met een vaccinatiebewijs? Makkelijker gezegd dan gedaan

Bedrijven, zorginstellingen en scholen mogen om een vaccinatiebewijs vragen, zo stelt de Gezondheidsraad in een advies. Maar omdat dat een ingrijpende maatregel is, moeten ze dat wel héél goed kunnen onderbouwen. Zo goed, dat het zeer de vraag is of dat lukt. Drie van de grootste hordes op een rij.

Is het noodzakelijk?

Hindernis één: wie bij de deur een bewijs van vaccinatie wil zien, moet kunnen aantonen dat dat noodzakelijk is voor het te bereiken doel. Daarbij kan het gaan om zorgplicht tegenover klanten of medewerkers, maar ook om economische belangen. Er moet daarbij gekeken worden naar de ernst van de epidemie op dat moment: gaat het beter, dan is het vaccinatiebewijs niet noodzakelijk. Bovendien moet worden onderbouwd dat het vragen om een vaccinatiebewijs effectiever is dan alleen het hanteren van de basisregels. Dat is een lastige: het houden van anderhalve meter afstand geldt in de wetenschap nu eenmaal als een heel effectieve bescherming tegen het virus. Bovendien mag het vragen van een vaccinatiebewijs de basisregels niet ondergraven. Tja, zie die kroeggangers nog maar eens anderhalve meter uit elkaar te houden, na een jaar sociale onthouding, als ze weten dat iedere aanwezige tóch gevaccineerd is.

Weegt het op tegen de inbreuk op rechten en vrijheden?

Horde twee: het vragen van een bewijs moet opwegen tegen de inbreuk op ‘(grond)rechten, vrijheden en belangen van mensen’. Bij een essentiële voorziening – denk aan de supermarkt – weegt die inbreuk wel wat zwaarder dan bij een niet-essentiële – het popfestival. Maar er mag geen minder ingrijpend alternatief voorhanden zijn. Het vragen om een recent negatief testresultaat kan zo’n minder ingrijpend alternatief zijn, zegt de Gezondheidsraad.

Geen ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie

En drempel nummer drie: vaccinatiebewijzen mogen niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie. “Zolang niet iedereen in Nederland de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, zal de inzet van vaccinatiebewijzen voor sommige groepen tot uitsluiting kunnen leiden”, zegt de raad.

Dat het gerechtvaardigd is dat de oudste groepen als eerst gevaccineerd worden, vanwege de gezondheidswinst, wil nog niet zeggen dat het eerlijk is als zij ook het eerst weer van allerlei voorzieningen gebruik kunnen maken. Ook mensen die zich niet willen laten vaccineren, om bijvoorbeeld religieuze of andere redenen, mogen niet zomaar gediscrimineerd worden. Per situatie moet bekeken worden of dat rechtvaardig is of niet. De pijn kan verlicht worden met alternatieven. Wie geen vaccin heeft gehad, kan een testuitslag laten zien, of een mondkapje dragen, suggereert de raad.

Het vragen naar een vaccinatiebewijs mag, zegt de Gezondheidsraad dus. Maar de kans dat het op korte termijn in de praktijk ook zal gebeuren, lijkt klein.

Overheid mag ons richting vaccin duwen Ook de overheid mag niet te makkelijk ingrijpen in onze levenssfeer, door ons met zachte of harde hand richting een vaccin te leiden. De Gezondheidsraad schetst een spectrum van mogelijkheden: van adviseren, overreden en ‘nudgen’ (een zetje geven in de goede richting) tot ‘sterke drang’. In de laatste categorie valt het eisen van een vaccinatiebewijs voor het betreden van essentiële ruimtes. Een stapje daarvoor zit het versoepelen van maatregelen voor wie al gevaccineerd is. Al die stappen zijn denkbaar. Alleen ‘dwang’ is uit den boze: het tegen hun wil in vaccineren van mensen mag niet volgens de wet. Voor drang, waarbij de keuzevrijheid van mensen in de praktijk flink wordt ingeperkt, geldt dat de overheid goed moet kunnen uitleggen waarom die nodig is, waarbij ze dezelfde hordes moet nemen als bedrijven en instellingen.

