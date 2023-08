Naakt beeld van verzetsheld Tula ontbreekt op Tuladag in Curaçao

De Dag van de Vrijheidsstrijd

Niet de afschaffing van de slavernij, maar het begin van de grote slavenopstand in 1795 wordt donderdag herdacht, tijdens de jaarlijkse Tula-herdenking. Op Curaçao heet dit Dia di Lucha pa Livertat, de Dag van de Vrijheidsstrijd. Met toespraken en culturele activiteiten wordt in Willemstad stilgestaan bij de opstand die resulteerde in de executie van de tot slaafgemaakte Tula.

Ook in Nederland wordt de opstand van Tula herdacht. Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) houdt een lezing over de Curaçaose verzetsstrijder. De lezing vindt plaats in het Mauritshuis in Den Haag. Suzy Römer spreekt over Tula’s vrijheidsstrijd. Zondag 20 augustus is er een herdenkingsconcert voor Tula in het ITA in Amsterdam.

