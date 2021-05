Na zeventien jaar wordt hopelijk duidelijk wie prostituee Yvette Looijs vermoordde, Amerikaanse verdachte aangehouden

Het smalle paadje in het Bijlmerpark ziet er verlaten en een beetje grimmig uit op de politiefoto's. Tussen de bomen en het riet wordt hier in 2003 het levenloze lichaam van de toen 42-jarige Yvette Looijs gevonden. Waarschijnlijk is ze door geweld om het leven gekomen.

Lang wist niemand wat Looijs was overkomen; de Amsterdamse politie tastte in het duister. Maar zeventien jaar nadat ze werd gevonden, hoopt de politie nu eindelijk meer te weten te komen over de fatale nacht van 14 op 15 november. Een Amerikaanse verdachte is aangehouden en vrijdag voorgeleid.

Andere zaak leidt naar verdachte

Ten tijde van de moord leidt Looijs een 'zwervend bestaan’, is verslaafd aan harddrugs en heeft seks tegen betaling. De politie gaat op zoek naar haar laatste klant, een Amerikaan die zichzelf Matthew noemt. Hij zou zelfs tegen anderen hebben gezegd dat hij Looijs heeft geslagen en in het park heeft achtergelaten. Maar ‘de Amerikaan’ blijkt onvindbaar.

Totdat de politie in 2017 in een andere coldcasezaak op nieuwe informatie over de moord op Looijs stuit. Het gaat om de zaak van huisschilder Sjonny W., die verdacht wordt van twee andere moorden op verslaafde vrouwen en de verdwijning van een derde. In die zaak komt nieuwe informatie aan het licht de de politie naar de Amerikaanse verdachte leidt.

Dat er na zeventien jaar een aanhouding is geweest in de moordzaak is ‘best bijzonder', zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie. “Je laat zo'n zaak nooit los, zeker niet als er nieuwe informatie komt. Maar het is toch opvallend dat er dan uiteindelijk op zo'n manier iemand wordt aangehouden, zeker als het om een buitenlandse verdachte gaat.” De politie benadrukt dat met de aanhouding echter nog lang niet een antwoord is gevonden op alle vragen. “Hopelijk verklaart de verdachte meer over wat zich in het park heeft afgespeeld, maar dat neemt niet weg dat we iedereen oproepen om nog eens goed in zijn of haar geheugen te graven of ze misschien meer weten over deze zaak.”

Lees ook:

Met een voetbalclub op zoek naar de moordenaar van Sem

Wie heeft de pasgeboren Sem vijftien jaar geleden vermoord? In een poging die coldcase op te lossen, koos de politie voor een opmerkelijke partner: voetbalclub De Graafschap