Na waarschuwing drie beginnen de arrestaties op de A12

Extinction Rebellion is er niet alleen voor activisten, vindt de Groningse basisschooldirecteur Dineke Linzel. “Maar voor alle burgers.” Ze voelt zich machteloos, zegt ze. Daarom staat ze hier.

‘Hier’ is de A12 in Den Haag, waar klimaatdemonstranten dit weekend opnieuw de snelweg blokkeren. Linzel is hier voor het eerst, samen met haar achttienjarige zoon Lasse Oosterhoff. In haar handen heeft ze een bord met de tekst ‘Ik maak me ernstig zorgen’. Ze staan niet ver van de waterkanonnen die net aangerukt zijn. Ze vindt het spannend, dat wel. Maar: “Als het nodig is, laat ik me arresteren.”

De A12 is niet alleen deze zaterdag en zondag het toneel van protest, de demonstranten willen de komende week iedere dag dit stukje van de snelweg versperren. Het leidt tot kopzorgen bij de Haagse burgemeester Jan van Zanen. “Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd.”

De korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, maakt zich op zijn beurt druk over de ‘massale inzet’ van agenten. Dilan Yesilgöz, de minister van justitie en veiligheid, valt hem bij: “Dat frustreert mij, maar ik bewonder hun tomeloze inzet.”

Cursus omgaan met waterkanonnen

De activisten laten zich niet ontmoedigen door de woorden van de korpschef of de minister. Ze willen terugkomen tot het ‘niet meer nodig is’. Lees: tot de overheid stopt met fossiele subsidies.

Meestal zet de politie na drie waarschuwingen het waterkanon in, om het protest te breken. Met eerst een zachte straal, dan een wat hardere, en uiteindelijk een redelijk pijnlijke. De mensen die dan nog blijven zitten, kunnen gearresteerd worden. Extinction Rebellion geeft demonstranten die dat willen van tevoren een cursus over hoe ze daar mee om moeten gaan, vertelt Linzel. “We leren dat we geweldloos zijn. Dat we respectvol met de politie om moeten gaan.”

De sfeer is deze zaterdag gemoedelijk. Veel mensen zingen. Er speelt een orkest. Er zijn meerdere ludieke acties: van een groep die zich verkleed heeft als jaknikkers, bijvoorbeeld. En er komen ook wetenschappers – in toga – voorbij: de hoogleraren voor het klimaat.

Vooraan zit Trees Lammers (65). Het is misschien wel de veertigste keer dat ze bij een actie is. “Door te protesteren kan ik mijn woede omzetten naar iets positiefs”, zegt ze. “Ik ben niet bang.”

Mee de politiebus in

“Het voelt een beetje alsof de politie er een grap van maakt”, zegt Oosterhoff. “Door die waterkanonnen in te zetten terwijl het zo warm is. Maar we zijn hier niet voor de lol. We blokkeren de A12 omdat de wereld vergaat.”

Dan zet de politie een hardere straal in en de sfeer wordt serieuzer. Agenten roepen nog eens dat de demonstratie verboden is. Waarschuwing drie. Voorin beginnen de arrestaties. De eerste mannen worden opgetild en meegenomen. Als Linzel aan de beurt is, staat ze vrijwillig op. Haar zoon heeft zich als een balletje opgerold en wordt iets hardhandiger meegenomen, de bus in, naar het stadion van ADO Den Haag, vlak buiten de stad.

In totaal houdt de politie op zaterdag ruim 2400 demonstranten aan, op zondag zijn het er ongeveer vijfhonderd. Het is afwachten hoeveel mensen maandag de A12 op willen. Van Zanen is er niet gerust op. “Vele tienduizenden mensen moeten morgen langs deze belangrijke toegangsroute gewoon weer naar hun werk. Ik zal mij ook de komende dagen blijven inzetten, om de ontwrichting van de stad tegen te gaan.”

Lees ook:

Bidden tijdens de eerste klimaatdienst: ‘We zijn allemaal medeschuldig aan milieuvervuiling. ​O God, vergeef ons’

Voorafgaand aan de klimaatprotesten van Extinction Rebellion hielden christenen de eerste klimaatdienst. ‘Hier kan ik mijn klimaatrouw delen.’