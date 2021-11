Na vijftien jaar wachten krijgen deze ‘pardonners’ eindelijk een Nederlands paspoort

Niet trouwen, geen hypotheek, nooit uit de Europese Unie reizen en maar afwachten wat voor extra stempels er nodig zijn voor een vliegreis met de klas naar Rome. Voor tienduizend mensen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, was dat afgelopen vijftien jaar de werkelijkheid. Zij konden geen Nederlands paspoort aanvragen omdat ze geen paspoort, nationaliteitsbewijs of geboorteakte uit hun land van herkomst hebben.

Na talloze onderzoeken, kritiek van verschillende instanties – waaronder de Nationale Ombudsman – en meerdere Kamermoties, besloot staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in juli dan eindelijk die eisen te laten vallen voor de mensen die dankzij het generaal pardon een verblijfsvergunning kregen. Vanaf vandaag kunnen zij een verzoek indienen tot naturalisatie; iedereen die in 2007 minderjarig was, kon dat al eerder doen. Hoe is het om eindelijk écht Nederlander te zijn?

Noene Kazarjan (25) – Eindelijk stemmen

“Nog steeds kan ik het niet geloven, maar ik ga echt mijn paspoort ophalen. Ik ben zo blij dat ik nu eindelijk volledig mee mag doen. Ik noem mezelf altijd een Nederlander, maar eigenlijk hoorde ik er tot nu toe nooit echt bij.

“Iedereen vraagt wat voor spectaculairs ik nu als eerste ga doen. Maar weet je waar ik eigenlijk het meest zin in heb? Gewoon, stemmen bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bij de laatste verkiezingen ben ik daar achter de schermen bij BNNVara veel mee bezig geweest; allemaal items over hoe belangrijk het is dat jongeren gaan stemmen. Toen een collega vroeg wat ik eigenlijk ging stemmen, moest ik vertellen dat ik dat helemaal niet mag.

“Dat vond ik de afgelopen jaren het moeilijkst om mee om te gaan. Kijk, dat stages lastig zijn en dat het ooit lastiger is om een hypotheek aan te vragen, daar kom ik wel overheen. Maar dat ik constant mijn verhaal aan mensen uit moest leggen, dat ga ik echt niet missen.

“Ik heb heel lang gedacht dat mijn situatie heel erg uitzonderlijk was. Ik had geen idee dat er zoveel mensen waren die net als ik geen paspoort hadden. Nu ik die heb leren kennen, besef ik steeds meer wat ik afgelopen jaren allemaal heb gemist.”

Dina Tang (29) – Alleen naar China

Leerkracht basisschool

“Dinsdag kan ik mijn paspoort ophalen en dat voelt zo onwerkelijk. Toen ik hoorde dat dat nu echt voor mij klaarligt, was ik eerst helemaal in tranen. Van opluchting, denk ik, en ongeloof. Het heeft twee dagen geduurd voor het echt tot me doordrong en ik het aan mensen durfde te vertellen. Mijn vriend stond alleen maar te juichen.

“Dit voelt heel symbolisch. Lang twijfelde ik: ben ik nu Chinees of Nederlands? Nu ben ik echt Nederlander. Het beangstigt me ook. Ik heb mijn hele leven onder druk geleefd, wilde constant bewijzen dat ik het waard ben om Nederlander te zijn. Wie ben ik, en wat ben ik, zonder die strijd?

“Het spannendst is op dit moment dat we heel graag als gezin – mijn ouders, broertjes en ik – naar China willen om mijn opa en oma op te zoeken. Mijn moeder heeft haar ouders al dertig jaar niet gezien en met de gezondheid van mijn opa gaat het slecht.

“Maar mijn ouders mogen dinsdag pas een verzoek indienen, en mijn broer die in Amsterdam woont, heeft pas in december een afspraak om het paspoort aan te vragen. Dus heb ik toch besloten om, zodra het kan, alleen te gaan. Ik ken mijn opa en oma alleen maar van het videobellen.”

Yosef Tekeste-Yemane (30) – Niet meer beperkt in opleidingskeuze

Business controller

“Als je me dit een jaar geleden had verteld, had ik je denk ik uitgelachen. Het was uitzichtloos, ik dacht echt niet dat er nog hoop was op een paspoort.

“Maar ik wilde nog een allerlaatste poging doen. Zodat ik kon zeggen: ik heb er echt alles aan gedaan. Ik stuurde naar heel veel mensen een brief waarin ik de situatie uitlegde: naar politici, BN’ers, journalisten.

“De enige die meteen reageerde, was Peter R. de Vries. Met hem ben ik twee keer naar Op1 (dagelijkse talkshow red.) geweest, hij heeft mijn leven veranderd. Het bericht dat ik een paspoort mocht aanvragen, kwam een dag nadat hij was neergeschoten.

“Ik heb hier veertien jaar op gewacht. Als mijn moeder en ik straks ons paspoort hebben, kunnen we echt een hoofdstuk afsluiten. Het geeft me dezelfde kansen als iedereen. Zonder paspoort had ik bijvoorbeeld geen registeraccountant of controller kunnen worden, daar kan ik me nu wel op oriënteren. Ik word niet meer beperkt in de keuze voor een masteropleiding.

“Zonder paspoort sta je altijd met 2-0 achter. Ik kan me nu oriënteren op de woningmarkt, lastminutereizen boeken. Of naar de VS of Azië reizen. Misschien gaat mijn moeder wel haar broers opzoeken. Die heeft ze al dertig jaar niet gezien.”

