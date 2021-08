Na verduistering volgen spijt en excuses, maar dat stemt rechter niet milder

In Almere ziet de rechter de samenleving aan zich voorbijtrekken. Trouw kijkt deze zomer regelmatig mee. In deze aflevering: de penningmeester die winkelde met geld van de sportclub.

Twee bestuursleden van de Almeerse American footballvereniging Flevo Phantoms kijken naar links. Daar zit hun voormalige penningmeester, een 61-jarige man met kort grijs haar, naast zijn advocaat. De bestuursleden willen nog 9000 euro van hem ontvangen. Geld dat hij zou hebben verduisterd. In totaal gaat het om ruim 15.000 euro. Daarvan heeft de man er al 6000 terugbetaald.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren, wil de rechter weten. De voormalig penningmeester zucht, zoekt naar woorden. “Wist ik het maar. Het schaamrood is donkerrood. Ik durf de mensen naast me niet aan te kijken.”

Confronterend

Die mensen kijken de verdachte wel aan als hij verdergaat met zijn woordenworsteling. “Ik weet niet waarom ik het deed. Ik heb geen financiële problemen. Ik ben nu in behandeling. Drie gesprekken gehad. Dat is confronterend.”

Als penningmeester had de man bij moeten houden hoeveel geld er binnen kwam en eruit ging. Maar dat deed hij niet, of in elk geval, niet volledig. “Ik ben geen boekhouder. Thuis doet mijn vrouw de administratie.” Waarom hij dan toch die klus op zich nam? “Omdat de vereniging op sterven na dood was. Er was bijna niemand meer over en iemand moest dit doen.”

Dus probeerde de 61-jarige Almeerder het. Maar tussen maart 2018 en mei 2020 waren er allerlei onverklaarbare uitgaven. Kosten voor reparaties aan de auto, pintransacties bij bouwmarkten, pompstations en winkels. Ja, hij had het bankpasje van de vereniging wel eens voor zichzelf gebruikt. Maar niet voor de 15.000 euro die het huidige bestuur zegt te missen, zo benadrukt zijn advocaat. Van bijna 4000 euro is volgens hem bewezen dat zijn cliënt dit geld heeft gebruikt. Maar van de rest, zo’n 11.000 euro, staat dat volgens de advocaat helemaal niet vast.

Eigen onderzoek

Toen het huidige bestuur van de Almeerse sportclub het vermoeden kreeg dat hun penningmeester geld verduisterde, is een financieel rechercheur die lid is van de club met bestuursleden op onderzoek uit gegaan. In een uitgebreide rapportage kwamen zij tot de 15.000 euro. Aanvankelijk wilden zij de verduistering in onderling overleg met de oud-penningmeester regelen. Daarom betaalde de verdachte 6000 euro, hoewel hij zelf meende minder geld in eigen zak te hebben gestoken. Uiteindelijk kwam de rechtszaak er toch.

Hoe valt dit binnen uw gezin, wil de rechter weten.

“Wat denkt u? Dat staat…”

“Ik versta u niet”, zegt de rechter.

“Dat staat op springen”, antwoord de ex-penningmeester in tranen. “Kunt u zich voorstellen hoe ik me schaam?”

Dat kan de rechter zeker, zal later uit het vonnis blijken. Eerst de officier. Zij eist dat de Almeerder de resterende 9000 euro terugbetaalt, plus een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand met een proeftijd van 2 jaar. Veel te zwaar, vindt de advocaat, die wijst op alle onzekerheden in het bedrag van 15.000 euro.

Als de oud-penningmeester het laatste woord krijgt, kijkt hij voor het eerst naar links, naar de bestuursleden van zijn oude sportclub, en zegt schaamtevol sorry.

Mild stemmen

De rechter heeft alle begrip voor de diepe schaamte van de man. “Die is namelijk volledig terecht,” zegt ze.

Dat het niet vaststaat of de verdachte 4000 of 15.000 euro heeft verduisterd, is ook helemaal aan de oud-penningmeester zelf te wijten. Dan had hij maar niet de boekhouding, hoe onvolledig ook, door de versnipperaar moeten halen. Dat deed de man uit woede, omdat hij zich niet gewaardeerd voelde. Dat gebrek aan waardering was achteraf gezien ook volkomen terecht, oordeelt de rechter.

Zwaardere straf

De straf die zij oplegt is zwaarder dan de eis van de officier van justitie: 150 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf. Het resterende bedrag van 9000 euro plus rente moet de oud-penningmeester ook terugbetalen.

