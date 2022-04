Na twee jaar geduld viert Maastricht weer als vanouds Koningsdag. ‘Amalia is opeens volwassen geworden’

Er hangt een vreemde spanning in de straatjes van het centrum van Maastricht. Duizenden mensen staan de koninklijke familie achter de dranghekken op te wachten. Vooraan hangen mensen over de hekken, achteraan staan mensen op de tenen om zo ver mogelijk te kunnen kijken. Het is opvallend stil, maar dan stapt de koning de bus uit op de Sint Servaasbrug. Een enorm gejuich stijgt op, na twee jaar corona is iedereen helemaal klaar voor een ouderwetse koningsdag.

Toch is er voor de koning en zijn familie ook veel veranderd sinds het begin van de pandemie. Mede door een aantal uitglijders met corona-maatregelen zijn de Oranjes minder populair dan ooit in Nederland, zo blijkt uit een nieuwe enquête in opdracht van de NOS. Ondertussen is kroonprinses Amalia volwassen geworden, steeds vaker is ze daarom zichtbaar voor het publiek, bijvoorbeeld tijdens haar installatie als lid van de Raad van State toen ze 18 jaar werd.

Ook verscheen er een boek over Amalia, geschreven door Claudia de Breij. Tijdens haar speech bij De Raad van State en presentatie van het boek kwam Amalia ontspannen over. Ze maakte grapjes, maar lijkt zich ook bewust van haar rol binnen de koninklijke familie. Het leven als kroonprinses gaat haar ogenschijnlijk gemakkelijk af. Hoe vergaat het haar op deze drukbezochte koningsdag en wat kan ze betekenen voor de populariteit van het koningshuis?

De koninklijke familie lijkt de harde muziek te waarderen

De eerste minuten oogt prinses Amalia vooral uitgelaten. Met grote stappen daalt ze Sint Servaasbrug af, om vervolgens – samen met haar twee zussen – zelfverzekerd te poseren voor een leger van fotografen. In haar wit-grijs gestreepte pak zwaait de prinses vrolijk naar de menigte. De panden van haar jasje wapperen vrolijk mee. De twee uur durende wandeling naar het Vrijthof kan beginnen.

Beeld Brunopress

Na een paar honderd meter klimt Amalia, net als haar ouders, op het podium waar twee dj’s muziek draaien. Die knalt keihard over de Graanmarkt en dat lijkt de koninklijke familie leuk te vinden. Met de handen in de lucht staat ze fanatiek te springen, de kroonprinses houdt zich niet in. Ook niet als ze daarop naar een grote groep dansers toeloopt en door haar hurken moet zakken. Ze geeft de danseressen de hand, en er is een enkele omhelzing.

Het publiek is enthousiast over de kroonprinses. Minie en Hennie Vrieling staan langs de route nog te glunderen als de Oranjes net voorbij zijn gelopen. “Amalia is opeens volwassen geworden in vergelijking met twee jaar geleden. Ze is enthousiast, zelfverzekerd en spontaan. Ze hoort er nu helemaal bij”, zegt Minie. Tussen de hoge noten van een doedelzak door vult Hennie het verhaal aan. “Amalia is veel beter dan haar vader op deze leeftijd was. Die hebben we hier toen ook weleens in Maastricht gehad, nou dat was echt een ander verhaal.”

Maxima en haar dochters worden behandeld als popsterren

Op het zonovergoten Onze Lieve Vrouweplein is de koninklijke familie ondertussen druk met Limburgse lekkernijen. Er worden vlaaien gemaakt en appelstroop geproefd. Er wordt hard gelachen als Willem-Alexander en Amalia bijna doorlopen zonder een glaasje wijn te hebben gekeurd. De koning glimlacht breed, heft zijn handen en zegt: “Ah eindelijk de wijn, dat is mooi.” Vader en dochter nemen een paar slokjes als Amalia grappend tegen de sommelier zegt dat haar zusjes nog niet oud genoeg zijn voor de wijn. “Nee, nee die zijn nog geen 18 hè, dat gaat niet.”

Het kenmerkt de ontspannen houding die de koninklijke familie zich heeft aangemeten. Er is nauwelijks onrust en koning, koningin, prinsen en prinsessen bewegen zich vrij door de straten. Tijdens het optreden van de Limburgse orkestleider André Rieu deinen de Oranjes heftig heen en weer in hun stoelen. En in een interview met de NOS zegt koning Willem-Alexander over zijn gedaalde populariteit dat wie niet tegen kritiek kan op Poetin begint te lijken.

In Maastricht is de monarchie in ieder geval duidelijk verbonden met het volk. Waar de familie komt, breekt gejuich los, de mensen in de straten vertellen elkaar enthousiast wie ze op de foto hebben kunnen krijgen. Maxima en haar dochters worden door het publiek behandeld als popsterren, terwijl ze zo gewoon mogelijk zwaaien en handjes schudden.

Prinses Amalia en koning Willem-Alexander poseren met een zojuist geslagen speciale munt tijdens Koningsdag in Maastricht. Beeld ANP

De afgelopen coronajaren worden door koning Willem-Alexander in zijn toespraak op het volgepakte Vrijthof ‘een tijd van collectief chagrijn’ genoemd. Maar die tijd lijkt op deze dag wel heel ver weg.

Helemaal vooraan op het plein staan Jannette Akkermans en haar dochter Kirsten Akkermans. Ze zijn vanochtend om 6 uur opgestaan om het mooiste plekje op het plein te bemachtigen en hebben uren staan wachten op de koninklijke familie. Kirsten Akkermans is blij met optreden van kroonprinses Amalia en denkt dat ze de monarchie een impuls kan geveb. “De hoogtepunten moeten nog komen, straks als ze gaat trouwen zullen we echt van haar genieten, maar ook nu al doet ze het heel goed.”

De band Rowwen Hèze zingt ondertussen samen het het hele plein: ‘Het is een kwestie van geduld tot heel Holland Limburgs lult”. Iedereen danst en op het podium kijken de Oranjes elkaar lachend aan. Dit was dan die koningsdag na twee jaar geduld.

Lees ook:

Vergeet het volk op Koningsdag de corona-uitglijders van de Oranjes weer?

De populariteit van het koningshuis heeft in de coronatijd zwaar te lijden gehad onder misstappen van het koninklijke gezin. Zullen ze het tij deze Koningsdag weer keren? Een republikein en een monarchist over de houdbaarheidsdatum van het koningshuis.