Na twee jaar afwezigheid kleuren de Amsterdamse grachten weer roze & regenboog

In Amsterdam is na twee jaar afwezigheid de Canal Parade begonnen.

De eerste boten voeren rond het middaguur weg uit het Oosterdok de gracht op. De vloot bestaat uit tachtig boten en op de kades staan duizenden toeschouwers

Na twee jaar afwezigheid door corona wordt de botenparade in de hoofdstad voor de 25ste keer gehouden. Tijdens deze editie hebben de deelnemende vaartuigen allemaal een boodschap geïnspireerd op het thema 'My Gender, My Pride'. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.

Voorin de bonte stoet vaart een boot van de gemeente Amsterdam met een dansende burgemeester Femke Halsema aan boord. De gemeente heeft verschillende transmensen uitgenodigd om mee te varen. De eerste boot in de parade is van LGBT Asylum Support en heeft zo’n veertig asielzoekers aan boord.

Ook vaart de commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim mee. Het is voor het eerst dat de hoogste militair van Nederland meevaart tijdens de botenoptocht. Hij wil daarmee aandacht vragen voor ‘het belang van diversiteit binnen de krijgsmacht’, meldt het ministerie van Defensie.

Eichelsheim benadrukt dat de krijgsmacht een organisatie wil zijn met een open cultuur waarin personeel zich gewaardeerd voelt en gezien wordt. Volgens hem is hier zeker nog het nodige voor te doen. De krijgsmacht probeert al langer om homofobie binnen de organisatie tegen te gaan. Toenmalig minister Ank Bijleveld zei in 2019 dat ‘homofobie niet meer kan’ en dat Defensie naar een “inclusieve en diverse krijgsmacht” wil.

de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en deelnemers op een boot tijdens de Canal Parade. Beeld ANP

Ook horeca, bedrijven, de politie en de Rijksoverheid varen mee met een eigen boot. Voor het eerst vaart er ook een pan-Aziatische boot mee.

De NS verwacht veel meer reizigers dan op reguliere zaterdagen en heeft daarom de treinen van en naar Amsterdam CS verlengd, laat een woordvoerder weten. Ook hangt op het dak van station Amsterdam Centraal hangt een grote pridevlag, die ook in de stationshal te zien is, en zijn de vertrekborden in de hal en tunnels van regenboogkleuren voorzien.

De jury onder leiding van Cornald Maas beoordeelt de deelnemende boten en de hele tocht wordt live uitgezonden via diverse kanalen, waaronder NPO 1. Rond 18.00 uur komt de laatste boot in het Westerdok aan, verwacht de organisatie.