Na talloze reacties besloot Omroep West niet te schrappen, maar zelfs te investeren in Teletekst: waarom blijft dit medium zo populair?

Teletekst hopeloos ouderwets? De hoofdredacteur van Omroep West weet inmiddels wel beter. Nadat de omroep aankondigde te gaan stoppen met het medium op de regionale tv-zender bestookten kijkers de redactie met 1053 mailtjes en tientallen telefoontjes. De strekking: stoppen met Teletekst doe je niet. En investeer alsjeblieft in een actueler nieuwsaanbod.

Afschaffing leidt tot schrijnende situaties, hielden briefschrijvers de omroep voor. Voor sommige veelal oudere kijkers is Teletekst nog het enige venster op de wereld. Ook gedetineerden uit verschillende instellingen lieten van zich horen en wezen op de populariteit van de nieuwsvoorziening in de gevangenis.

Hoofdredacteur Henk Ruijl komt in een open brief die afgelopen weekend op de site van Omroep West verscheen met goed nieuws. De massale klim in de pen van fans heeft indruk gemaakt. “Welnu: we hebben als omroep het besluit genomen in deze tijd van website, app, Instagram, Tiktok en zo meer… te gaan investeren in Teletekst. U heeft ons overtuigd.” De omroep gaat Teletekst actueler maken. “En ja, mea culpa, we gaan het dan ook nog beter doen dan nu.”

Het geheim van Teletekst

De afgelopen jaren zijn verschillende mediaorganisaties gestopt met Teletekst. Per 1 april 2017 staakte RTL de dienst, later volgenden ook regionale en lokale zenders als Omroep Flevoland, RTV Rijnmond en AT5. De NOS vierde begin 2020 veertig jaar Teletekst en peinst er niet over om te stoppen. Alleen al de speciale Teletekst-app kent 600.000 gebruikers.

IT-ondernemer en informatiekundige Geert Wirken is zelf ook fan. Het valt hem op: telkens als een organisatie wil stoppen met het medium volgt een stortvloed aan verontwaardiging. “Het is een klein groepje hele trouwe fans”, denkt Wirken. Zelf startte hij een ludieke actie toen de NS in 2016 wilde stoppen met het delen van reisinformatie via Teletekst. “Het ging om een technisch probleem. Na veel reacties besloot de NS toch te investeren in de software, waardoor ze Teletekst konden blijven ondersteunen. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag.”

Het geheim achter het succes? “Het is to the point, het leest lekker en je ziet meteen de belangrijkste berichten.” De kracht van Teletekst zit dus in de eenvoud. “Daarnaast heb je geen last van afleiding en advertenties.” Hij begrijpt niet zo goed waarom organisaties zouden stoppen. “Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Ik verwacht dat Teletekst nog wel vijf, misschien tien jaar blijft bestaan.”

Ouderenbond: “Positieve ontwikkeling”

Ook RTV Oost perkte Teletekst in 2020 sterk in en stopte met de nieuwsvoorziening, omdat het niet werkte in combinatie met het nieuwe redactiesysteem. “Er was natuurlijk sprake van gewenning, dus er kwamen zeker in de eerste weken reacties binnen", weet hoofdredacteur Henk Jan Karsten nog goed. “We hebben het steeds zo goed mogelijk uitgelegd en toegelicht. Sommigen bleven het erg jammer vinden, anderen konden het besluit wel begrijpen.”

Ouderenbond Anbo noemt de beslissing van Omroep West om door te gaan met Teletekst een “positieve ontwikkeling". “Niet zozeer omdat het altijd slecht is als zaken verdwijnen", legt Jurriën Beerda namens de Anbo uit, ‘maar vooral omdat de omroep aan hun achterban heeft gevraagd wat ze er van vinden vóórdat de stekker eruit werd getrokken.” Een Anbo-lid meldde naar aanleiding van die reactie aan de bond dat ‘zijn’ regionale zender een aantal jaren geleden is gestopt met teletekst. “Sindsdien stemt hij nooit meer af op de tv-zender.”

Het ontstaan van Teletekst Naar het voorbeeld van de BBC begon de NOS op 1 april 1980 met Teletekst. Op die dag hadden slechts 2000 mensen een tv-toestel dat geschikt was. In de jaren erna steeg de populariteit gestaag en vanaf de jaren 90 bleef Teletekst 24 uur per dag oproepbaar. Behalve het laatste nieuws bood het medium ook plaats aan allerlei andere informatie van onder meer de NS, Rijkswaterstaat, Schiphol en de Amsterdamse beurs. De opkomst van het internet luidde het eind van Teletekst in, was de gedachte. Niets bleek minder waar. In 2010 maakten nog liefst 11 miljoen mensen geregeld gebruik van NOS Teletekst. Hoeveel mensen het nu nog gebruiken is onbekend.

