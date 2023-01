Na steekpartij houdt Haags Escamp de adem in. ‘Ik kijk niet raar op als het straks weer misgaat’

Een tienermeisje in paarse broek rammelt aan de deurklink van buurtwinkel Nour aan de Beresteinlaan, maar de deur geeft niet mee. De eigenaar houdt ’m dicht sinds de winkel daags na kerst werd opgeschrikt door een steekpartij. Een 15-jarige jongen moest zwaargewond naar het ziekenhuis. Een jongen van 13 is een van de verdachten. Omdat de politie signalen had dat het jongerengeweld verder kon escaleren, gold tot en met vrijdag een samenscholingsverbod in het gebied rond het supermarktje.

Het gaat om een deel van Bouwlust-Vrederust, een wijk in het zuiden van Den Haag. Het noodbevel is met ducttape aan lantaarnpalen geplakt. Op deze middag is het plein voor de buurtwinkel uitgestorven, al kan dat ook aan de motregen liggen.

“Het is wat rustiger op straat”, merkt Hessel van der Padt. Hij zit in zijn weggeefwinkel-annex-voedselbank midden in de wijk, waar buurtgenoten al twintig jaar aankloppen voor brood, kleding en huisraad. Hij weet van jeugdgroepen die zich soms misdragen. “Ze staan de politie gewoon uit te dagen. En als een agent dan een tik uitdeelt, heet het kindermishandeling.”

Wederopbouwbuurt

Met zijn bakstenen flats, ruim opgezet in het groen, is Bouwlust-Vrederust een typische Haagse wederopbouwbuurt. De wijk maakt deel uit van Escamp, het grootste stadsdeel van Den Haag, dat evenveel inwoners telt als Maastricht. Hier komen veel maatschappelijke problemen samen. Jeugdgeweld is er een van. De gemeente ziet het messenbezit onder jongeren toenemen en ook daders zijn steeds jonger: in 2021 was één op de vijf verdachten van een steekincident minderjarig.

Toch vindt Mina el Kadiri de heisa rond de steekpartij overdreven. “Ik schaam me dood dat we voor een kind van dertien moeten binnenblijven”, zegt ze schamper. Ze werkt bij een stichting voor vrouwen in Escamp, woont in de wijk en heeft een puberzoon. “Die jongens staan al twee jaar op dat plein zonder dat het echte problemen geeft. Los het op met de ouders. Nu wordt het een probleem van iedereen.”

In de wijk wordt de laatste jaren meer overlast gemeld, al gaat dat lang niet altijd over jongeren, blijkt uit politiecijfers. Veel sociale huurwoningen worden hier met urgentie toegewezen aan mensen vanuit de ggz, begeleid wonen of de daklozenopvang. “Laaggekwalificeerde mensen worden hier geconcentreerd”, zegt Van der Padt. “Dan krijg je een getto.” El Kadiri wijst op een nabijgelegen verslaafdenopvang waar drugsgebruik wordt gedoogd. “De dealers staan voor de deur en trekken vervolgens onze wijk in. Zo wordt het onmogelijk om hier rustig te wonen.”

Sloop

De gemeente ziet in dat er wat moet veranderen. Escamp wacht eenzelfde metamorfose als Rotterdam-Zuid, met grootschalige sloop en nieuwbouw. De buurt rond de steekpartij gaat flink op de schop. De helft van de woningen wordt grondig gerenoveerd, de andere helft gaat tegen de vlakte. Ook op andere vlakken wil de gemeente investeren. Zo krijgt Den Haag de komende vier jaar 3 miljoen euro per jaar van het Rijk om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.

Maar als Martin Schep aan de zorgen van Bouwlust-Vrederust denkt, is het niet jeugdoverlast. De opbouwwerker van Stichting Leven in Zuidwest baalde van het samenscholingsverbod. “Alleen omdat twee jongens een conflict verkeerd oplossen”, verzucht hij in een buurthuis. Veel problemen beginnen niet met messengeweld, maar met financiële zorgen, is zijn indruk. Neem alleen al de kostendelersnorm, waardoor samenwonen resulteert in een lagere uitkering. “Hierom worden nog steeds jongeren door ouders op straat gezet. Sommigen slapen in hun auto.”

De uitdaging is om uiteenlopende groepen buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, zegt Schep. En dat lukt best goed. “De voedselbank, het welzijnswerk, de kerk en de moskee dragen daar allemaal aan bij.”

Op het plein aan de Beresteinlaan bevestigen twee mannen op een hoogwerker een camera aan een lantaarnpaal. De burgemeester heeft daartoe besloten, maakt de gemeente bekend. De buurtwinkel moet drie maanden dicht blijven, maar het straatverbod houdt zaterdag op.

Het lost allemaal weinig op, denkt El Kadiri. “Ik kijk niet raar op als het straks weer misgaat. We moeten jongeren de verantwoordelijkheid geven voor hun eigen buurt. Ze zijn hier geboren, laat ze voelen dat dit hún plek is.” En ja, dan mogen ze van haar best op straat hangen. “Als zij een oogje in het zeil houden, zijn er minder inbraken.”

