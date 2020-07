Na Sky’s geboorte kregen haar vaders amper verlof: ‘Huilend brachten we haar naar de opvang’

Dochter Sky wordt volgende maand 3 jaar, maar toen zij een paar weken oud was, moesten vaders Dennis Zantman (33) en Lody Vink (30) haar al met pijn in het hart naar het kinderdagverblijf brengen. Partners hebben sinds deze maand recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, maar zogeheten regenboogouders grijpen nog altijd mis.

Hun kleine meid is door draagmoederschap geboren, en wel met een eiceldonor uit Canada en het ingevroren zaad van beide vaders, vertelt Zantman. De nicht van zijn partner was het ‘oventje’. “Als iemand ons vraagt wie de papa is, zeg ik: ‘Dat zijn we allebei’. Als mensen blijven doorvragen, vind ik dat best brutaal. Wij weten wie de biologische vader is, maar dat houden we bewust voor onszelf.”

Volgens de Nederlandse wet zou de draagmoeder ook de wettelijke moeder zijn. Daarom moest Zantman zijn dochter tijdens de zwangerschap officieel ‘erkennen’. “We hebben nog het geluk dat onze draagmoeder niet is getrouwd. Anders was haar partner automatisch vader geworden, en wordt het proces nog moeilijker.”

Partner wordt niet meteen als ouder gezien

Zantmans partner zou pas na een jaar wettelijk erkend worden als ouder. Als Sky met drie maanden in het ziekenhuis opgenomen wordt voor een luchtweginfectie, mag hij daarom niet bij zijn dochter op de kamer slapen. “Ze lag ruim een week aan de zuurstofslangetjes. Dan ben je aan de ene kant emotioneel om je zieke kind en aan de andere kant boos omdat je nog steeds niet als ouders wordt gezien.”

Ook op het werk lopen de vaders tegen problemen aan. Zantman kreeg destijds twee dagen geboorteverlof, zijn partner niks. “Het hoveniersbedrijf waar Lody werkt, had er geen beleid voor, en is daar zeker niet uniek in.” De ouders sprokkelden hun verlof bij elkaar met onbetaald verlof en vakantiedagen. “Het was de enige optie om bij haar te zijn, maar financieel zwaar. Het draagmoedertraject kostte al tienduizenden euro’s, en je wil ook nog de hypotheek en het kinderdagverblijf kunnen betalen.”

Zantman is dan ook blij dat Hema regenboogouders vanaf 1 augustus vier weken verlof geeft. “Al is het minder dan het wettelijk verlof, ouders kunnen in ieder geval tijd doorbrengen met hun kindje. Ik denk dat veel bedrijven zich achter de oren moeten krabben. Maar weinig bedrijven hebben hier beleid voor en een wet is nu bijna tien jaar in de maak. Dus bedrijven: ga het zelf doen.”

