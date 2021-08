Na jarenlange seksueel misbruik staat Groningse dansleraar nu voor de rechter

De 38-jarige eigenaar van een dansschool in Groningen moet zich deze week verantwoorden voor de rechter in zijn woonplaats. Dertien leerlingen hebben aangifte gedaan van verkrachting, aanranding of pogingen daartoe door de man.

Deze werd in september vorig jaar aangehouden. In eerste instantie liepen er elf aangiften tegen de man. Later kwamen daar nog eens twee bij. Tien van de dertien leerlingen waren minderjarig ten tijde van het seksueel misbruik.

Stretchoefeningen

In de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie staat te lezen dat de dansschoolhouder zijn slachtoffers gouden bergen beloofde. Er zou een roemruchte carrière in de Verenigde Staten in het verschiet liggen met veel glitter en glamour – maar dan hadden ze wel zijn hulp nodig. De leerlingen moesten bijvoorbeeld veel stretchoefeningen doen, waarbij de man hen ondersteunde. Na de oefeningen masseerde hij hun liezen.

De pupillen moesten van hem soms lange tijd in split- of spagaathoudingen zitten. Terwijl ze in die houding zaten, zou hij hen hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Zelf uit de spagaathouding komen was uitgesloten, daar hadden ze de dansleraar voor nodig. Ze konden, kortom, geen kant op.

Te ernstig

Tijdens een pro-formazitting afgelopen mei pleitte zijn advocaat voor vrijlating onder voorwaarden. Volgens de raadsman zou de kans op herhaling klein zijn. Ook moest de dansschoolhouder allerlei juridische en financiële zaken regelen. De rechtbank ging daar niet in mee. Volgens de rechter zijn de feiten daar te ernstig voor. Op sommige delicten waarvan de dansschoolhouder wordt verdacht, staat een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer. Hem vrijlaten was niet aan de samenleving uit te leggen - en de zaken kon hij prima op een andere manier regelen, oordeelde de rechtbank.

De man richtte zijn dansschool, Groningen Dance Center, op in 2004. De school, gespecialiseerd in moderne streetdance, hiphop en ballet, groeide in de jaren die volgden uit tot een van de grootste in Groningen en heeft leerlingen in alle leeftijden. De school doet geregeld mee aan uitvoeringen en wedstrijden en is al vaak in de prijzen gevallen, zowel in binnen- als in buitenland.

Van school afgehaald

Volgens het Openbaar Ministerie is het misbruik begonnen in 2015. Hoe de ontuchtzaak precies aan het rollen is gekomen, en op basis waarvan de eigenaar uiteindelijk vorig jaar werd aangehouden, is niet bekend. Wel zouden er volgens RTV Noord al in 2017 wenkbrauwen gefronst zijn omtrent ‘opvallend’ gedrag van de dansschoolhouder. Verschillende ouders hebben in de jaren die volgden hun kinderen van de school af gehaald, meldt de regionale omroep. Ook zou een aantal leraren zijn gestopt.

Na de aanhouding van de man kregen de leden en hun ouders een brief namens de school waarin stond dat het nieuws als een grote schok was aangekomen. Ook wilden de overige docenten bij elkaar blijven ‘als dansfamilie’. ‘‘Voor ons staat vast dat de huidige eigenaar geen rol meer speelt. We vragen jullie vertrouwen en steun om met ons een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in een veilige omgeving.’’

De rechtbank in Groningen heeft drie dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de ontuchtzaak. Dinsdag is de eerste van die drie.

