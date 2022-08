Na jaren stilzitten krijgt Dianne Vugts (49) haar sportprothese toch vergoed. ‘Sporten is een basale behoefte’

Voordat haar been werd geamputeerd, was de 49-jarige Dianne Vugts gek op sporten. Ze wilde een prothese om weer te kunnen hardlopen, maar haar zorgverzekeraar wilde dit niet vergoeden. Ze sleepte de zorgverzekeraar voor de rechter. Die bepaalde dat de zorgverzekeraar toch moet betalen. En dat is ook goed nieuws voor andere sporters, volgens het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Wie een sportprothese wil, moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zegt Lonneke Schijvens van die organisatie. “Simpel gezegd moeten de hulpmiddelen noodzakelijk en niet onnodig duur zijn. Een zorgverzekeraar zegt vaak: je hebt al een prothese voor alledaags gebruik, dus een extra prothese is niet nodig.”

Deze rechtszaak biedt hoor voor mensen die een tweede prothese willen aanvragen. “Nu wordt er gezegd: die protheses zijn niet vergelijkbaar, want met een prothese voor alledaags gebruik kun je lopen, maar niet rennen.” Dianne Vugts had voor de amputatie zo'n actieve levensstijl, dat het niet meer kunnen sporten een grote invloed heeft op haar levenskwaliteit. “Daarom kan er tóch een extra prothese worden vergoed. Ook omdat de prothese regelmatig zal worden gebruikt,” aldus Schijvens.

Niet overdreven duur

Haar prothese wordt dus ook niet als onnodig duur gezien. “In dit geval kost de prothese zo’n zesduizend euro. Voor een hardloopprothese is dat niet overdreven duur. Er zijn veel verschillen in kosten, je moet ook in je achterhoofd houden dat de prothese die een paralympiër gebruikt, anders is dan die van een recreatieve hardloper.”

De uitspraak stemt Schijvens hoopvol. Het laat zien dat een sportprothese vergoeden in sommige gevallen mogelijk is. “Het gebeurt nu weleens dat sporters aankloppen bij hun zorgverzekeraar, en vervolgens worden doorgestuurd naar de gemeente. Dit laat zien dat niet de gemeente, maar echt de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.”

Volgens Schijvens is het goed dat de rechter de noodzaak van sporten en bewegen inziet. “Soms wordt een protheseaanvraag afgewezen omdat sporten wordt gezien als ‘iets extra’s’, terwijl het voor veel mensen een basale behoefte is.”

‘Er valt veel winst te behalen’

Juist voor mensen met een fysieke beperking is sporten cruciaal, zegt Schijvens. “Zij hebben een hoger risico op verschillende aandoeningen, zowel fysiek als mentaal. Denk aan hart- en vaatziekten, maar bijvoorbeeld ook depressies. Omdat ze vaak al noodgedwongen een minder actieve leefstijl hebben. Voor iemand die in een rolstoel zit, is het veel ingewikkelder om voldoende te bewegen.”

Er valt op dit gebied nog veel winst te behalen, zegt Schijvens. “We hebben hier onderzoek naar laten doen, en daaruit bleek dat de gezondheidsrisico's van deze mensen drastisch kunnen verminderen als zij meer gaan sporten en bewegen.”

Op de lange termijn kan het volgens Schijvens dus ook voor de zorgverzekeraar voordelen hebben om sportprotheses te vergoeden. “Zorgverzekeraars hebben het vaak over ‘preventie’. Wij hebben met ons onderzoek aan kunnen tonen dat meer sporten en bewegen de zorgkosten op de lange termijn enorm kan drukken. Iemand wil graag een actieve leefstijl, en je kunt daar als zorgverzekeraar aan bijdragen. Dus waarom zou je dat niet doen?”

