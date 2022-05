Na het zoveelste fatale ongeval op de ‘dodenweg’ N50 is voor Kampen de maat vol

In de berm langs de N50 bij Kampen wapperen gele bloemetjes vrolijk in de wind. Een pril zonnetje en lentegeuren maken dit stukje van de provinciale weg in Overijssel tot een ogenschijnlijk vredig geheel. Toch is dat slechts schijn. Op deze plek overleden twee weken geleden een 34-jarige vrouw en haar kind tijdens het zoveelste ongeluk op de N50. In de afgelopen acht jaar kwamen tien mensen om op deze ‘dodenweg’ bij Kampen.

De vele verkeersongevallen hebben grote impact op de stad. Veel inwoners kennen direct of indirect mensen die bij de ongelukken betrokken waren, omdat ze naar dezelfde kerk gaan of omdat hun kinderen op dezelfde school zitten. Sinds het laatste ongeluk is de N50 opnieuw het gesprek van dag in Kampen, zegt burgemeester Sander de Rouwe. “Men voelt zich machteloos en snapt niet waarom de weg nog altijd niet verbreed is.”

Vijf kilometer probleemweg

Al jaren bestaan er plannen voor de aanpak van dit stukje weg van circa vijf kilometer. In 2016 besloot een meerderheid van de Tweede Kamer dat een verbreding noodzakelijk was, er werd tien miljoen voor gereserveerd. Na jaren van uitstel zette de stikstofrechter echter een streep door de plannen, waardoor er nog altijd niets veranderd is.

Rijdend op de N50 bij Kampen is het pijnlijke verleden goed zichtbaar. Sommige bermpaaltjes staan scheef en de slipsporen van het laatste dodelijke ongeluk staan nog op het wegdek. Verder oogt de weg krap, zo krap dat de vele vrachtwagens die er rijden nauwelijks tussen de witte lijnen kunnen blijven. Pal naast de weg ligt een groot industrieterrein, vanwaar veel transportwagens het land in rijden.

De N50 is een drukke doorgangsweg en iedere dag is er filevorming rond de op- en afritten. Op de smalle weg is te weinig ruimte voor een middengeleider, automobilisten kunnen zo op de andere weghelft terechtkomen. En er zijn vaak kop-staartbotsingen.

Snel naar oplossingen zoeken

Het laatste dodelijke ongeluk van 19 april is een kantelpunt in de slepende problematiek rond de N50, zegt Sander de Rouwe, die pas afgelopen oktober burgemeester van Kampen werd. “De maat is vol voor onze stad, vrijwilligers bij de hulpdiensten willen niet meer naar de weg, elke keer voelen ze de angst dat er een bekende kan liggen. Het is zeer traumatisch.”

De burgemeester wil op korte termijn een noodoplossing voor de weg en is daarvoor in gesprek met Mark Harbers, minister van infrastructuur en waterstaat. De Rouwe: “Ik wil precies weten wat we nu aan de N50 kunnen doen en hoeveel stikstofuitstoot daar tegenover staat. Geld is geen probleem, en er moet een manier zijn om de stikstof ergens te compenseren. Het móet.”

De minister schrijft in een bericht naar aanleiding van de gesprekken met de Rouwe dat de verbreding van de N50 prioriteit heeft. Voor de zomer moet er meer duidelijk zijn over de prioritering en planning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een tussentijdse oplossing bekeken. De minister wil daarover zo snel mogelijk een besluit nemen.

Vangrail

Ook Gert van Dijk, eigenaar van een van de transportbedrijven langs de N50, wil dat er zo snel mogelijk iets gebeurt. Iedere dag rijden zijn chauffeurs over het beruchte stukje weg. Regelmatig zien ze ongelukken. Vanuit zijn kantoortje hoort Van Dijk bijna iedere week wel een keer sirenes naar de N50 trekken.

Sinds het dodelijke ongeluk van twee weken geleden vond er al een nieuwe botsing plaats. “Ons personeel is tot nu toe gespaard gebleven, maar het is wachten tot het een keer fout gaat. Over een paar weken is iedereen het laatste ongeval weer vergeten en gaan we weer verder met hoe het was”, zegt Van Dijk.

Omdat hij snel actie wil, stelt de eigenaar van het bedrijf 10.000 euro beschikbaar om een vangrail te installeren. Daarvoor zal ook de weg verbreed moeten worden. Maar ook de gebruikers van de weg zijn een probleem, zegt Van Dijk. “Mensen zijn ongeduldig en willen soms vrachtwagens inhalen. Dat kan hier niet. Sommige mensen zitten zelfs op hun telefoon.”

Ruimte voor menselijke fouten

Een controle van de politie ondersteunt deze bewering. Daags na het laatste fatale ongeluk werden 86 automobilisten op de N50 bekeurd omdat ze een telefoon vast hadden. Ook kregen 146 mensen een boete omdat ze te hard reden.

Burgemeester De Rouwe noemt die cijfers pijnlijk, maar ze onderstrepen tegelijkertijd het belang van maatregelen. “De N50 is genadeloos. De weg straft missers, technische mankementen en onoplettendheden af. Er moet ruimte komen voor menselijke fouten.”

