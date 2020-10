Na het voortgezet speciaal onderwijs wacht de meeste leerlingen een uitkering

Ruim twee derde van de leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af komen, heeft twee jaar later een uitkering, al dan niet gecombineerd met werk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het vso is bedoeld voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben vanwege visuele, auditieve, of communicatieve beperkingen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen of een ernstige ontwikkelingsstoornis. Van de leerlingen op het vso is 71 procent jongen.

Ongeveer de helft van de 37 duizend leerlingen op het vso worden in staat geacht een vervolgopleiding te doen aan een reguliere school, vaak een vmbo of mbo. Maar een meerderheid van deze groep redt het daar toch niet. Dat heeft te maken met ernstige sociaal-emotionele of motorische beperkingen, waardoor zij niet in staat zijn om zich binnen een grote setting als een regionaal opleidingscentrum (roc) succesvol te handhaven, verklaarde de Onderwijsinspectie deze uitstroom eerder dit jaar in de Staat van het Onderwijs. Deze leerlingen stromen dan vaak uit naar een vorm van dagbesteding.

Beperkte baankansen

Op het vso worden leerlingen opgeleid om een vervolgopleiding te gaan doen (ongeveer de helft), een baan te vinden (ongeveer een kwart) of een plek te vinden in een dagbesteding (circa een kwart).

Voor de jongeren die na uitstroom willen gaan werken, zijn de baankansen beperkt. 40 procent van hen heeft twee jaar na afstuderen een baan. De inspectie ziet dat er in bepaalde regio’s goede initiatieven zijn om vso-leerlingen aan werk te helpen, maar dat er meer nodig is. 43 procent van de leerlingen uit studiejaar 2015/2016 die eigenlijk voor werk waren opgeleid, begonnen volgens het CBS toch nog aan een vervolgopleiding, waarschijnlijk omdat er geen baan te vinden was.

In totaal, meldt het CBS, was van de leerlingen die vier jaar geleden van het voortgezet speciaal onderwijs kwamen, 54 procent in 2018 doorgestroomd naar een andere vorm van onderwijs.

De cijfers komen overeen met het beeld dat de Onderwijsinspectie dit voorjaar schetste van het vso. Zij concludeerde dat het aandeel van 50 procent van de leerlingen dat na het schoolverlaten een vervolgopleiding gaat doen, lager ligt dan je zou mogen verwachten.

