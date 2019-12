Na eerdere kritiek gaat de Koninklijke Marechaussee toch weer burgers werven

De Koninklijke Marechaussee gaat per direct ruim tachtig burgers werven en opleiden voor paspoortcontroles aan de grens. Het gaat om een proefproject dat bedoeld is om extra personeel te kunnen inzetten op piekmomenten, zoals tijdens vakanties op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.

Voor het eerst zullen de burgermarechaussees nu ook worden ingezet in de zeehavens Hoek van Holland en mogelijk ook IJmuiden, laat de Koninklijke Marechaussee (KMar) weten. De KMar is als militaire veiligheidsorganisatie verantwoordelijk voor de grensbewaking in Nederland.

In totaal wil de marechaussee 120 burgers aannemen in drie jaar tijd. Van de eerste 57 mensen die vorig jaar werden geworven zijn er 38 overgebleven. Een aantal van hen is doorgestroomd binnen de marechaussee, anderen vonden elders een fulltime baan. Burgermarechaussees worden ingezet bij wat de KMar de eerstelijns paspoortcontrole noemt, de eerste controle van de paspoorten.

Ergernis bij de vakbond

“Door hen in te zetten kunnen we op piekmomenten meer balies opendoen voor de paspoortcontroles. Mocht blijken dat een paspoort niet deugt of dat iemand gesignaleerd staat, roepen zij een opsporingscollega erbij die onderzoek doet”, zegt woordvoerder Alfred Ellwanger van de KMar. “Zo kun je dus opsporingscapaciteit vrijmaken voor de tweedelijnscontroles en is er meer tijd voor onze bewakings- en politietaken.”

De opleiding paspoortcontrole is dezelfde die reguliere marechaussees krijgen als onderdeel van hun eenjarige opleiding, en bestaat uit acht klassieke lesdagen, tachtig uur les op afstand en drie maanden praktijktraining onder begeleiding van een ervaren collega. “Dat werkt goed, we hebben geen klachten daarover gekregen”, zegt Ellwanger.

Het pilotproject, dat de naam ‘Adaptief aan de grens’ heeft gekregen, is begin vorig jaar al begonnen, maar heeft anderhalf jaar stilgelegen na scherpe kritiek van de vakbond Marechausseevereniging (Marver). Tot ergernis van de vereniging was zij door Defensie niet bij de opzet van de proef betrokken.

Vanuit Venlo naar Schiphol

Volgens de vakbond klopte er in de pilot weinig van de rechtspositie van de nieuwe medewerkers. Die kregen toen een tijdelijk arbeidscontract van minimaal acht uur per week, zonder verlofregeling of pensioenopbouw. Ook vergoedingen voor reiskosten en onregelmatige diensten waren niet goed geregeld.

“Daar kwam nog bij dat de burgermarechaussees de status van Defensieambtenaar kregen, maar om paspoortcontroles te mogen doen moet je volgens de Vreemdelingenwet ambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee zijn”, zegt Sven Schuitema, voorzitter van de Marechausseevereniging.

Inmiddels zijn de meeste plooien glad gestreken. De rechtspositie van de burgermarechaussees is nu veel beter geregeld, en hun inzet zorgt voor minder werkdruk bij de marechaussee, zegt Schuitema.

“Voorheen moesten marechaussees vanuit het hele land naar Schiphol reizen om de gaten daar te vullen, vanuit Venlo zelfs. Dat leidde tot een veel te hoge werkdruk, dus dan moet je op een gegeven moment een plan maken. Zoals het ging kon het echt niet verder.”

