Na een week zwoegen raakt de sporthal in Wormer langzaam uit de crisisstand

Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen

Omdat de sporthal in Wormer een eerste noodopvang is, waar mensen in principe maar één of twee nachten zullen slapen, gaan kinderen er nog niet naar school of de kinderopvang.

Maar het onderwijs voor deze groep vluchtelingen is een thema waar nu veel over nagedacht wordt. Zeker omdat de Oekraïense vluchtelingen vooral vrouwen en kinderen zijn, staan scholen straks voor een enorme taak, ook landelijk.

Zoals overal in het land komen nieuwkomers in de Zaanstreek normaal gesproken in een overgangsklas. Die is erop gericht om kinderen met een jaar internationaal onderwijs klaar te stomen voor een reguliere Nederlandse school. De regio heeft daarvoor basisschool de Kernschool in Zaandam, maar die is met 157 leerlingen nu al ‘heel vol’, zegt Ellen Voskuilen van Zaan Primair, de scholengroep waar de Kernschool bij hoort. “Onze inzet is: dit gaan we gewoon regelen, maar er moet nog wel wat gebeuren.”

Op het moment wordt hard gewerkt om een extra gebouw voor de kinderen op orde te krijgen, en wordt er meubilair geleend. Maar bovenal zijn ze op zoek naar leraren met kennis van zaken, want die zijn het moeilijkste te vinden. Daarnaast hopen ze dat er docenten zijn onder de vluchtelingen zelf, die zouden kunnen bijspringen.

“We zeggen nu heel voorzichtig dat we op 1 april willen beginnen”, zegt Voskuilen. Dan wil ze plek hebben voor tweehonderd extra kinderen. Of dat het juiste aantal is, is op dit moment volslagen giswerk.