Na een jaar van stilstand gaat de NVWA controleren op illegale puppyhandel, maar is dat genoeg?

De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat meer controles uitvoeren op illegale hondenhandel. Alle puppy’s in de EU moeten vanaf 1 november een dierenpaspoort krijgen, en daar zal ook op gehandhaafd worden, zegt de NVWA. “Dat doen we samen met de Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.”

Er is ook wel aanleiding toe om meer controles uit te voeren op honden: in coronajaar 2020 is de hondenhandel uit het buitenland volgens de NVWA met zeker tienduizend honden toegenomen. De meldingen en klachten over dierenleed groeiden ook. De NVWA heeft echter afgelopen jaar, volgens een woordvoerder ‘vanwege coronamaatregelen als de 1,5 meter en en andere prioriteiten’, bij fokkers en in huiselijke situaties geen enkele inspectie uitgevoerd.

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren vindt het ‘te gek voor woorden’ dat de afgelopen jaren niet is opgetreden. De aangekondigde inspecties zijn volgens haar ‘beter dan niets’. “Nu het EU-dierenpaspoort per 1 november in de hele EU gebruikt moet worden, kan de NVWA zich ook niet meer verschuilen: het moet hier wel op gaan handhaven.”

Niet genoeg inspecteurs

Het paspoort alleen is volgens Hazekamp niet genoeg om illegale hondenfok tegen te gaan. “Vanuit Oost- Europa rijd je zo met je vrachtwagen vol honden naar Nederland, je wordt nergens gecontroleerd. En zo’n paspoort is ook nog eens heel fraudegevoelig. Wil het iets verbeteren voor het dierenwelzijn, dan moeten er voldoende inspecteurs zijn. En daar ontbreekt het aan.”

De NVWA erkent dat de handhavers niet overal aanwezig kunnen zijn. “Het belangrijkste is dat hondenkopers altijd om de chip, de registratieformulieren en het paspoort van de hond vragen.” Maar Hazekamp vindt dat de NVWA zo de verantwoordelijkheid wel heel makkelijk op de burger afwentelt. “Het probleem met de puppyhandel is daarvoor te groot.”

Dertig verschillende accounts

Volgens de actiegroep House of Animals komen er jaarlijks zo’n 80.000 honden uit Oost-Europese ‘puppyfabrieken’. En in de illegale handel speelt Marktplaats vervolgens een belangrijke rol. Volgens de actiegroep zijn sommige broodfokkers met wel dertig verschillende accounts actief op het platform. Het lijkt dan of de nestjes bij een particulier vandaan komen, terwijl de honden in werkelijkheid uit het buitenland komen.

House of Animals deed aangifte tegen Marktplaats en voerde in april nog actie voor het hoofdkantoor. De NVWA is duidelijk positiever over het platform, dat maatregelen heeft getroffen om de herkomst van een hond inzichtelijk te maken. Omdat er voor de advertenties inmiddels betaald moet worden, is de verkoper makkelijker op te sporen. Ook moet worden aangevinkt of de honden beschikken over een paspoort, registratie of chip. Een woordvoerder van de NVWA: “Marktplaats doet het heel goed”.

“Bij twijfel of advertenties aan wet- en regelgeving voldoen, vragen we advies aan de NVWA", laat Marktplaats weten. “Als zij een advertentie als onrechtmatig bestempelen, wordt deze direct verwijderd. Gebruikers die de regels overtreden kunnen ook geblokkeerd worden. Helaas is er een kleine groep gebruikers die probeert misbruik te maken van het platform. Dit heeft onze nadrukkelijke aandacht. Marktplaats doet er alles aan om dit te voorkomen.”

